6000 Euro für Tiere, Natur und Soziales

BIEDENKOPF - Auch wenn es in den vergangenen Jahren schwierig war, aus angelegtem Geld Gewinne zu schöpfen, ist dies der Rolf-Wenzel-Stiftung erneut gelungen. Mit 6000 Euro fiel der Betrag, den der Stiftungsvorstand nun an die Empfänger verteilte, allerdings nur halb so hoch aus, wie noch im Vorjahr. "Rolf Wenzel waren vor allem drei Themen besonders wichtig", stellte Biedenkopfs Bürgermeister Joachim Thiemig (SPD) vom Stiftungsvorstand fest. "Das waren der Tierschutz, der Naturschutz und das soziale Leben."

Entsprechend dieser Präferenzen des Stiftungsgründers werden die Gewinne stets an sieben Vereine in Biedenkopf und der näheren Umgebung verteilt, die sich in diesen Bereichen engagieren. Dies sind die Hospitalstiftung, das DRK-Krankenhaus, die Ortsgruppen des Nabu und des BUND sowie das Kreistierheim, die Hundehilfe Hinterland und der Tierschutzverein.

Wie sehr die Empfänger bei der Erfüllung ihrer Aufgaben auf solche Spenden angewiesen sind, machte etwa Annemarie Boldt vom Tierschutzverein deutlich. Derzeit gebe es ein wahres Katzenproblem.

"Ich betreue zur Zeit 18 Katzen, weil die Tierheime keine mehr aufnehmen", erklärte sie und berichtete von jährlichen Futterkosten in Höhe von rund 10.000 Euro, die sie teilweise privat trägt, wenn sie nicht über Spenden hereinkommen. "Außerdem wollen wir eine Tierauffangstation aufbauen", betonte sie weiter.

Von ähnlichen Sorgen berichtete auch Marita Müller von der Hundehilfe Hinterland. Im vergangenen halben Jahr habe der Verein viele Hunde übernommen, die teils in sehr schlechtem Zustand gewesen seien. Das habe ihnen hohe Tierarztkosten beschert. "Man merkt, dass die Leute immer weniger Geld haben. Die Ersten, die das zu spüren bekommen, sind leider die Tiere", betonte Müller.

Verglichen damit nehmen sich die Sorgen der anderen Empfänger weniger dramatisch aus. Lukas Cegledi, Vorsitzender des Nabu, berichtete etwa, dass die Wacholderheide oberhalb Dexbachs um die angrenzenden Flächen erweitert werden soll, wofür natürlich Geld benötigt werde, und der BUND habe jüngst einen neuen Schlepper gekauft, um damit die Landschaftspflege in den von ihm betreuten Lahnauen besser erledigen zu können, erklärte Matthias Schneider.

Pfarrer Ernst-Detlef Flos teilte mit, dass für die Unterhaltung der Hospitalkirche jährlich ein Defizit von rund 4000 Euro anfalle, das mit der Spende der Rolf-Wenzel-Stiftung zumindest teilweise ausgeglichen werden könne.

Und Cornelia Bönnighausen, Vorstandsvorsitzende des DRK-Kreisverbands Biedenkopf, kündigte an, mit dem Geld die in die Jahre gekommenen Rollstühle im Krankenhaus durch neue ersetzen zu wollen.

Die 6000 Euro, die die Stiftung ausgeschüttet hat, werden wie folgt unter den Empfängern aufgeteilt: DRK und Hospitalstiftung erhalten jeweils 1500 Euro, Nabu und BUND jeweils 750 Euro und je 500 Euro gibt es für das Kreistierheim, den Tierschutzverein und die Hundehilfe.