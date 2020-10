7-Tage-Wert liegt in Marburg-Biedenkopf bei 74,6

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen im Landkreis Marburg-Biedenkopf ist über das Wochenende weiter angestiegen. Symbolbild: Kay Nietfeld/dpa

MARBURG-BIEDENKOPF - Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen im Landkreis Marburg-Biedenkopf ist über das Wochenende weiter angestiegen. Am Sonntagmittag, 18. Oktober, teilte die Kreispressestelle mit, dass die Gesamtzahl der bisher bestätigten Infektionen auf einen Gesamtwert von 807 geklettert sei - 61 mehr als am Freitag. Das Gesundheitsamt betreute am Sonntag mittlerweile 220 aktive Fälle (+ 19).

Die Zahl der Personen, die wieder als genesen gelten, ist auf 582 gestiegen (+ 42). Die Zahl der im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion Verstorbenen beträgt weiterhin fünf. Von den aktiven Fällen werden aktuell fünf Personen stationär behandelt, davon benötige ein Patient weiterhin eine intensivmedizinische Betreuung.

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage (Inzidenz) im Landkreis lag am Sonntagmittag bei 74,6 ist also um 15,4 im Vergleich zum Freitag gestiegen. Damit gilt für Marburg-Biedenkopf weiter die vierte von insgesamt fünf Stufen des Eskalationskonzepts der Landesregierung zur Eindämmung des Coronavirus, die wird bei einem Überschreiten der 75,0-Marke erreicht.

Ab Montag gibt es eine zweite Hotline

Der Unterschied zu den vom Robert Koch-Institut (RKI) vermeldeten Zahlen liegt in einer Verzögerung durch den Meldeweg, teilte der Landkreis mit. Das RKI vermeldet die Zahlen in der Regel 24 Stunden später, da die Zahlen, die das Gesundheitsamt meldet, dort nochmals geprüft und abgeglichen werden. Beim RKI war der Kreis am Sonntag wieder unter die 50er-Marke gerutscht und somit nicht mehr als Risikogebiet gelistet. Die Zahlen, die der Landkreis täglich veröffentlicht, bilden den tatsächlichen tagesaktuellen Stand ab, heißt es aus dem Kreishaus.

Um den hohen Informationsbedarf abzudecken, schaltet der Kreis ab Montag, 19. Oktober, eine zweite Info-Hotline. Unter der Telefonnummer 0 64 21-405 18 88 beantwortet der Kreis ab 12 Uhr, und dann täglich, außer samstags und sonntags, in der Zeit von 9 bis 16 Uhr Fragen rund um die neuen Vorgaben und deren Auswirkungen. Die Hotline des Gesundheitsamtes unter der Telefonnummer 0 64 21-405 44 44 für medizinische Frage rund um das Corona-Virus ist weiterhin ebenfalls werktags von 9 bis 16 Uhr erreichbar.