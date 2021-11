73 Häuser in Kombach sind nun bereit für Gas

Die Vertreter der GVB, ausführenden Baufirmen sowie Bürgermeister Joachim Thiemig und Ortsvorsteher Michael Blöcher-Ortmüller freuen sich, dass den Kombachern mit der Gasversorgung eine Alternative zum Heizen mit Öl geboten wird. Foto: Sascha Valentin

BIEDENKOPF-KOMBACH - In Kombach haben die Arbeiten zum dritten Bauabschnitt der Gasversorgung begonnen. Betroffen davon sind die Straßen Zur Schlinke, Am Hirschstein, die Höhenstraße sowie die Buchenauer Straße, wo rund 530 Meter Gasrohrleitungen verlegt werden.

"Zusammen mit den beiden vorangegangenen Abschnitten kommen wir auf rund vier Kilometer Leitungen", betont Markus Hief, neben Wolfgang Buder einer der beiden Geschäftsführer der Gasversorgung Biedenkopf GmbH (GVB).

Als besonders erfreulich bezeichnet er die Quote der Haushalte, die sich im Zuge der Erschließung zumindest einen Anschluss haben legen lassen. Mit 73 Hausanschlüssen betrage die rund 50 Prozent, so Hief. "Verglichen mit anderen Orten ist das schon ein sehr guter Wert", ergänzte er.

Die Anzahl der Anschlüsse sagt zwar noch nichts darüber aus, ob diese Häuser in absehbarer Zeit einmal mit Gas versorgt werden. Angesichts steigender Ölpreise sieht Wolfgang Buder dafür aber durchaus gute Chancen.

"Auch wenn wir nur ein kleiner Versorger sind, der nur im Stadtgebiet Biedenkopf tätig ist, können wir unsere Preise doch stabil halten", betonte er. Jüngst sei etwa festgelegt worden, dass es zum Jahreswechsel keine Gaspreisveränderung gebe. "Mir sind hingegen so genannte Gas-Discounter bekannt, die ihren Preis um über 70 Prozent anheben", verdeutlichte Buder.

Die Verlässlichkeit und der Service eines kommunalen Versorgers seien letztlich mehr Wert als kurzfristige Einsparungen durch Preise, die auf Dauer nicht gehalten werden könnten, sagte auch Bürgermeister Joachim Thiemig (SPD).

1,2 Millionen Euro

für den Netzausbau

Die Investition in die Gasversorgung Kombachs sei deswegen auch ein Dienst und Angebot für die Bürger, um den steigenden Energiepreisen ein Stück weit zu entkommen, so Thiemig weiter. Deswegen bietet die GVB interessierten Bürgern auch kostenlose Beratungen für einen möglichen Umstieg auf Gasversorgung an.

Mit den 120 000 Euro, die der Gasversorger in den letzten Bauabschnitt steckt, wurden insgesamt rund 1,2 Millionen Euro in den Netzausbau in Kombach investiert. Wenn alles nach Plan läuft und kein plötzlicher Wintereinbruch die Arbeiten behindert, soll dieser bis Weihnachten abgeschlossen sein.