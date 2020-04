90 Corona-Patienten in Marburg-Biedenkopf sind wieder gesund

Symbolbild. Foto: stock.adobe

Marburg-Biedenkopf (red). Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus hat sich im Landkreis Marburg-Biedenkopf auf 151 erhöht. Das teilte die Pressestelle des Kreises am Montagnachmittag mit.

90 Patienten davon gelten inzwischen wieder als gesund. Zehn Personen befinden sich in stationärer Behandlung, davon sieben auf der Intensivstation.

Der Kreis weist außerdem auf den besonderen Schutzbedarf von Kindern vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Herausforderungen durch das Coronavirus hin.

"Es ist wichtig, dass Kinder in dieser schwierigen Situation bestmöglich geschützt werden. Deshalb braucht es auch die Mithilfe der Gesellschaft, die sehr aufmerksam auf die Kleinsten unserer Gesellschaft achten", betonte Landrätin Kirsten Fründt (SPD) in der Mitteilung. Der Kinderschutz sei damit in Teilen auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.