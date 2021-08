970 Mitglieder sorgen für die Praxis

Henning Beck erklärt den CCD-Mitgliedern die Funktionsweise menschlichen Lernens. Foto: THM/StudiumPlus

WETZLAR - Auf ein erfolgreiches Jahr trotz Pandemie konnte das CompetenceCenter Duale Hochschulstudien - StudiumPlus (CCD) bei seiner digitalen Hauptversammlung zurückblicken.

Aktuell 970 Mitglieder bedeuten eine Rekordmarke für den Verein, der für den praktischen Teil der dualen Studiengänge von StudiumPlus steht. Nachdem Schatzmeister Andreas Giersbach die solide und positive Entwicklung der Vereinsfinanzen dargestellt hatte, wurde ein neues Mitglied in den Vorstand des CCD gewählt: Markus Pfuhl folgt auf Steffen Buch, der aus beruflichen Gründen ausscheidet.

Pfuhl ist Generalbevollmächtigter der Viessmann Werke und lehrt an der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) in Friedberg sowie an der StudiumPlus-Außenstelle Frankenberg.

Positive Entwicklung

auch in den Außenstellen

Ulrich Heep, Präsident der IHK Limburg, wurde von den CCD-Mitgliedern erneut als Wirtschaftsvertreter ins Kuratorium von StudiumPlus gewählt. Neu in das Gremium gewählt wurde Philipp Wohlfarth, Leiter Personalmanagement bei Viessmann.

Das CompetenceCenter Duale Hochschulstudien hält seine Mitgliederversammlung 2021 digital ab. Foto: THM/StudiumPlus

"Unser Studienbetrieb lief trotz Corona exzellent, über 80 Prozent der Studierenden haben dies mit ,sehr gut' oder ,gut' bewertet", betonte der Leitende Direktor des Wissenschaftlichen Zentrums Duales Hochschulstudium (ZDH), Harald Danne.

Für das kommende Wintersemester 2021/22 sei abzusehen, dass sich die Gesamtstudierendenzahl mit 1815 weiter auf stabil hohem Niveau bewegen werde. Diese positive Entwicklung gelte insbesondere auch für die Außenstellen, was das Konzept der Regionalisierung bestätige. Ganz besonders positiv entwickelten sich die Bachelor-Studiengänge Bauingenieurwesen, Ingenieurwesen Maschinenbau und Softwaretechnologie.

Promotionsurkunde

für den ersten "Dr.-Ing."

THM-Präsident Matthias Willems betonte, dass die Umstellung auf die digitale Lehre an der gesamten THM sehr schnell gelungen sei. Willems verwies auch darauf, dass im Fachbereich Maschinenbau der THM nun der erste "Dr.-Ing." einer mittelhessischen Hochschule für Angewandte Wissenschaften seine Promotionsurkunde entgegengenommen hat.

Zum Schluss schaltete sich der Neurobiologe Henning Beck zu. Der Hirnforscher, der für seine Bücher und Fernsehauftritte bekannt ist, demonstrierte unterhaltsam den Unterschied zwischen der Funktion von Künstlicher Intelligenz und dem menschlichen Gehirn. Dabei wurde deutlich, dass das Gehirn Fakten kreativ nutzt, sobald es sie verstanden hat. Beck: "Man muss Dinge ausprobieren." Die Kombination von Praxis und Theorie bringe Menschen hervor, die aktiv verändern, betonte der Hirnforscher.