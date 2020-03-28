Lokales

Biedenkopf

plus
Samstag, 28.03.2020 - 11:00
4 min

Abholservice der Hinterländer Wirte nimmt Fahrt auf

Einige Gastronomen aus dem Altkreis Biedenkopf haben eine Krisengruppe gegründet. Auf der Kippe stehen auch einige Musikveranstaltungen, wie die Konzertreihe "Gude Musik" in Biedenkopf oder "Rockin Hinterland" in Dautphetal.

Von Sascha Valentin
Die Tische in den Restaurants im Hinterland bleiben während der Corona-Epidemie leer. Manche Betreiber bangen um ihre Existenz. Foto: Sascha Valentin

Die Tische in den Restaurants im Hinterland bleiben während der Corona-Epidemie leer. Manche Betreiber bangen um ihre Existenz. Foto: Sascha Valentin

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+FTyhqTIloTShMP4tCP9vCxEcMFOULKA0pz9ho21cMFOaMJwQgaW0VUc1VTEyovOPpzShL2uyovjtMTyyVUMiovOxMJ4tEJyhp2AbpfBxozg1ozqyovOxqKWwnPOxnJHtD29lo25uYHIjnJEyoJyyVTWyp29hMTIlplObLKW0VTqyqUWiMzMyovO3MKWxMJ4hVREyoz4tq8BxnUWyozDtMKE3LFOaMKOfLJ50MFOSnJ5ej6E1MzHtnJ0tEJyhrzIfnTShMTIfVUAjj6E0MKVtozSwnTqynT9fqPO3MKWxMJ4tn8B2oz5yovjtM2IbMJ4tMTIhVRqup3Elo25ioJIhVT1cqPOdMJEyoFOHLJpfVTShVTEyoFOcnUWyVSWyp3EuqKWuoaEmVTqyp2AboT9mp2IhVTWfMJyvMJ4fVUqcL2u0nJqyVRIcoz5unT1yovO2MKWfo3Wyov4=
VxcyoJShMPjtMTIlVTIcozHtozI1MFOXLJAeMFOvpzS1L2u0YPO1ozDtMTyyVTcyqUc0VT5cL2u0VTguqJMyovOeLJ5hYPO3nKWxVTEuplOyLzIhVTS1MvOmpZBxqTIlVUMypaAwnTyyLzIhYvOOLzIlVTcyoJShMPjtMTIlVTcyqUc0VTgynJ4tHaIgpUA0MJSeVTymp3DfVTymp3DtozywnUDtraqynFOiMTIlVTElMJxfVUqyoz4tMTyyVSWyp3EuqKWuoaEmVUqcMJEypvQQgzMzozIhVvjtqzIlMTI1qTkcL2u0VREuqzyxVRMfo3WcolO2o20tF8B8oaA0oTIlnTS1plOZMJ56VTyhVRIlMTuuqKAyovOxnJHtH2y0qJS0nJ9hYt==
IzyyoTHtE2SmqUA0j6E0qTIhVTkyLaEyovO2o20tITSaMKAaMKAwnZBxMaDtqJ5xVUqyoz4tMTSmVUqyM2oQcTkfqPjtp2IcVTImVToQiUVtMJyhnJqyVRWyqUWcMJWyVT51pvOynJ5yVRMlLJqyVTEypvOnMJy0YPO3nJHtoTShM2Htp2yyVTWyp3EynTIhVTWfMJyvMJ4tn8B2oz50MJ4hVREyp3qyM2IhVTuuLzIhVTEcMFOULKA0pz9ho21yovOcoFOVnJ50MKWfLJ5xVTIcozHtF3Wcp2IhM3W1pUOyVTIcozqypzywnUEyqPjtj7kvMKVtMTyyVUAcMFOmnJAbVTqyM2Ihp2IcqTyaVT1cqPOWozMipz1uqTyiozIhVUMypaAipzqyov4tVxEuVUqypzEyovO6qJ0tDzIcp3OcMJjtITyjpUZtLKImM2I0LKImL2u0VUc1VRoQgaWxMKW0j7MjMzIhVUIhMPOPMKElnJIvp2ucoTMyovjto2EypvOWMTIyovO3MJy0MKWaMJqyLzIhYPO3nJHtoJShVTEuplOUMKAwnZBxMaDtLJ0tGTS1MzIhVTuuoUEyovOeLJ5hVvjtMKWeoZBxpaDtEzkipzyiYvORMKVtE3Wij590MJyfVTEypvOKnKW0p2wQcUImMKVtnTS0VUc1oFOPMJympTyyoPOmL2uhMJkfVUWyLJqcMKW0VUIhMPOvnJI0MKDtoaIhVRkcMJMypv0to2EypvOOLzuioUAypaMcL2ImVTShYvORLKZtn8B2oz5yVUc3LKVtMTSmVUGQcTqfnJAbMFOFMKA0LKIlLJ50M2ImL2wQcTM0VT5cL2u0VTIlp2I0rzIhYPNvLJWypvOyplOfj6E1MaDtLzImp2IlYPOuoUZtLJ5aMJ5ioJ1yovVfVUAuM3DtETS2nJDtEzkipzyiYvORo2AbVT5cL2u0VTSfoTIhVRqup3Elo25ioJIhVTymqPOynJ4tp29fL2uypvOGMKW2nJAyVT3QgzqfnJAbYt==
Fotos
Die Tische in den Restaurants im Hinterland bleiben während der Corona-Epidemie leer. Manche Betreiber bangen um ihre Existenz. Foto: Sascha Valentin

Die Tische in den Restaurants im Hinterland bleiben während der Corona-Epidemie leer. Manche Betreiber bangen um ihre Existenz. Foto: Sascha Valentin

Ob es die Konzertreihe "Gude Musik" in Biedenkopf geben kann, weiß Marita Gliesche noch nicht. Archivfoto: Sascha Valentin

Ob es die Konzertreihe "Gude Musik" in Biedenkopf geben kann, weiß Marita Gliesche noch nicht. Archivfoto: Sascha Valentin

Martina Gerlach verkauft bestellte Gerichte durchs Fenster und spendiert dazu eine Rolle Klopapier. Foto: Sascha Valentin

Martina Gerlach verkauft bestellte Gerichte durchs Fenster und spendiert dazu eine Rolle Klopapier. Foto: Sascha Valentin

3
EfB8pvOALKWcqTRtE2kcMKAwnTHtqz9gVRWcMJEyozgipTMypvNvEaWuqJIhqTSfVvOyqUquVTymqPOxLKZtn2IcozHtDJk0MKWhLKEcqzHhVPWWL2ttq29bozHtnzRtozywnUDtnJ5mVRWcMJEyozgipTLfVUAiozEypz4tLzIcVRgcpzAbnTScov4tIJ5xVTImVUsQiUWxMFOynJ5zLJAbVT5cL2u0plOvpzyhM2IhYPO3MJ5hVTywnPOdMJEyovOHLJptBQNtF2yfo21yqTIlVTMunUWyVUIhMPOyplO3MKWxMJ4tqzyyoTkynJAbqPO6q2IcVT9xMKVtMUWynFOUMKWcL2u0MFOvMKA0MJkfqPVfVTIln2mQcUW0VUAcMF4tFJ4tnJulMJ0tEzSfoTHtnKA0VTImVTSvMKVtozywnUDtoaIlVTEcMFOaMKAwnTkip3AyozHtE2SmqUA0j6E0qTHfVTEcMFOmL2ugMKW6qP4tDKIwnPOxnJHtF29hrzIlqUWynJuyVPWUqJEyVR11p2yeVvjtMTyyVTyhVTEcMKAyoFOXLJulVTybpzHtp2IwnUA0MFOOqJMfLJqyVTIloTIvMJ4tp29foUEyYPOmqTIbqPOuqJLtMTIlVRgcpUOyYvNvEJyaMJ50oTywnPO3j7klMTHtMKZtLJ0tZF4tFaIfnFOfo3AaMJuyovjtLJWypvOxLKZtp3EynUDtnzRtnzI0raDtnJ4tMTIhVSA0MKWhMJ4vYPOmLJq0VRqfnJImL2uyYt==
FJulMFOVo2MzoaIhMlOcp3DfVTEup3ZtraIgnJ5xMKA0VTEcMFOmpZBxqTIlMJ4tF29hrzIlqTHtp3EuqUEznJ5xMJ4tn8B2oz5yovNgVTEyoz4tITIwnT5cnlO1ozDtDzShMUZtp2yhMPOvMKWynKEmVTqyLaIwnUDhVREyoz5iL2ttnTS0VUAcMFOJMKWmqZBxozEhnKZtMfB8pvOxnJHtMTIlrzIcqTyaMFOZLJqyBvNvETSmVTymqPOuoTkyplOmMJulVUAwnTSxMFjtqJ5xVTywnPO3MJaQalOuqJAbVT5cL2u0YPO3nJHtMKZtoJy0VUIhplO3MJy0MKWaMJuyovO3nKWxYvOOLzIlVTygVR1ioJIhqPO6j6EboUDtqz9lVTSfoTIgVTEcMFOUMKA1ozEbMJy0YvV=
ITS1MzIhYPOVo2AbrzIcqTIhVUIhMPN8LaVtYm5xMKVtGJy0qTSap3Ecp2AbVTMuoTkyovO3MJp=
DKIwnPOALKW0nJ5uVRqypzkuL2ttqz9gVPWQnTyfnKZvVTyhVREuqKEjnTHtp2yhMPOxnJHtF3IhMTIhVUWynJuyoaqynKAyVUqyM2qyLaWiL2uyov4tVxEuplOzj6EhM3Dtp2Abo24tLzIcVTEyovOAnKEupzWynKEypz4tqz9hVRuyL2ftqJ5xVRWyL2gypvOuovjtMTyyVTucMKVtnJ1gMKVtraIgVR1cqUEuM2Imp2IhVTguoJIhVUIhMPOxnJHtnzI0raDtnJ0tFT9gMJ9zMzywMFOmnJ5xVvjtMKW6j6EboUDtp2yyYvOPMKAiozEypaZtLzy0qTIlVToQiUVtp2yyVTymqPOuLzIlYPOxLKAmVTEcMFOapz/Qa2IhVSMypzShp3EuoUE1ozqyovO1ozDtE2ImMJkfp2AbLJM0MJ4toaIhYvNvDzymVTcyqUc0VUq1pzEyovOmL2uiovO6q2IcVSEuqJMyovjtMJyhMFOVo2AbrzIcqPjtMJyhVTgioKOfMKE0VTS1p2qyLaIwnUEypvOCp3EypzWlqJ5wnPO1ozDtMJyhVRkcqzIeo256MKW0VTSvM2ImLJq0Vvjtp2SaqPOUMKWfLJAbYvORLJWynFOgLJAbqTIhVTqypzSxMFOmo2kwnTHtIzIlLJ5mqTSfqUIhM2IhVT1cqPO2nJIfMJ4tE8Bxp3EyovOxMJ4tE3Wij590MJyfVTybpzIlVSIgp8BxqUcyVTS1pl4tVyEynJk3MJymMFObLKE0MFOcL2ttMTSmVRImp2IhVTEuMfB8pvOmL2uiovOynJ5aMJguqJM0YvORLFOgqKAmVTywnPOdMKE6qPOmMJuyovjtq2SmVTywnPOxLJ1cqPOgLJAbMF4vVR1upaEcozRtE2IloTSwnPOgLJAbqPOuoTkypzEcozqmVTS1plOxMKVtGz90VTIcozHtIUIaMJ5xVUIhMPOypzMcozEyqPOgLJjtMJWyovOynJ5yVT5yqJHtGJSln2H6VRS1plOxMJ0tVxAbnJkcplVtq2ylMPOzj7klVTEcMFOhj6EwnUA0MFOnMJy0VTEuplNvD2ucoTymVUEiVTqiVv4tHTIlVR1unJjfVSEyoTIzo24to2EypvOKnTS0p2SjpPOej7MhozIhVTEcMFOUMKWcL2u0MFO2o24tMTIlVRgupaEyVTWyp3EyoTk0VUqypzEyovNgVT5cL2u0VT51pvOdMJEyovOAnKE0LJpfVUAiozEypz4toaIhVUMiovOTpzIcqTSaVTWcplOGo25hqTSaVTS1L2ttLJ0tDJWyozDtraqcp2AbMJ4tZGttqJ5xVQVkYwZjVSIbpv4tETyyVRS1p2quLzHtMTIlVRqypzywnUEyVTIlMz9fM3Dtn29hqTSeqTkiplQQiTWypvOxLKZtEzIhp3EypvjtqJ5xVTEcMFODpzIcp2HtnTS0VRqypzkuL2ttMKu0pzRtLKIzVTqfLKE0MFOPMKElj6EaMFOuLzqypaIhMTI0YPOmo2Eup3ZtMTIhVRg1ozEyovOcoFOWMTIuoTMuoTjtM2SlVTgynJ4tI2IwnUAyoTqyoTDtnTIlLKImM2IaMJWyovO3MKWxMJ4toKImpl4=
Vxqypz5yVUW1MzIhVUqcpvOuqJAbVTShYPO3MJ5hVTEcMFOUMKWcL2u0MFOzMKW0nJptp2yhMPO1ozDtLJWaMJuioUDtq2IlMTIhVTiQgz5hMJ4hVREuMUIlL2ttqzIloJIcMTIhVUqcpvjtMTSmplOapfB2j59ypzHtHTIlp29hMJ56LJufMJ4tLKIzVTIcoz1uoPOeo21gMJ4vYPOypzgfj6ElqPOUMKWfLJAbYvOUpfB2j59ypzHtDzImqTIfoUIhM2IhVTkcMJMypaDtp2yyVTS1MvOKqJ5mL2ttLKIwnPOhLJAbVRuuqKAyYvORLFOeo21gMFOyplO6qJq1qTHfVTEup3ZtnJulVR1uoz4tMTIlrzIcqPOYqKW6LKWvMJy0VT1uL2uyovOgqKAmVUIhMPOxnJHtDzImqTIfoUIhM2IhVTS1p2MunUWyovOeLJ5hYPOfLJAbqPOUMKWfLJAbYvOIozDtoz9wnPOynJ4tnUIgo3W2o2kfMKZtE2ygoJywnlObLKDtp2yyVUAcL2ttMfB8pvOcnUWyVRg1ozEyovOuqKAaMJEuL2u0BvNvDJkfMFOTLJ1coTyyozWyp3EyoTk1ozqyovOuLvO2nJIlVRuuqKO0M2IlnJAbqTIhVTIlnTSfqTIhVTIcozHtoTyyLzI2o2kfVUMypaOuL2g0MFOFo2kfMFOYoT9jLKOcMKVhVt==
E2IxLJ5eMJ4toJSwnUDtp2ywnPOxnJHtVxAbnJkcplVgD2uyMzyhVTSvMKVtLKIwnPQQiTWypvOxnJHtJaIeqJ5zqPNgVTqyozS1MKVtM2ImLJq0VTEyovOOqJq1p3DhVREuoz4tp29foPOhj6EgoTywnPOhLJAbVTEypvODLKImMFOcoFO2MKWaLJ5aMJ5yovOXLJulVTIhMTkcL2ttq2yyMTIlVTIcovNvHz9wn2yhVRucoaEypzkuozDvVTS1MvOxMJ0tHzS0nTS1p3OfLKE6VUA0LKE0MzyhMTIhYPOxLKZtGJSlqTyhLFOUMKWfLJAbVT9lM2ShnKAcMKW0YvOAMJulMKWyVTuiL2ueLKYQcUEcM2HtDzShMUZtp2yhMPOvMKWynKEmVTqyLaIwnUDhVPWXMKE6qPOvoTIcLaDtoaIlVT5iL2ttraHtnT9zMzIhYPOxLKAmVTWcplOxLJucovO3nJIxMKVtLJkfMKZtoz9loJSfVTmQcUIzqPO1ozDtq2ylVTEuoz4tq2yyMTIlVTqyoJIcoaAuoFOzMJyypz4tn8B2oz5yovVfVUAuM3DtE2IloTSwnP4=
Biedenkopf Ort Hessen Marburg-biedenkopf Hinterland Aufmacher-web Tops-mh coronavirus
Kommentare
nach oben