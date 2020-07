Action beim FeG-Jugendwerk

Jetzt teilen:

Biedenkopf (bün). Das Jugendwerk der Freien evangelischen Gemeinden (FeG) im Kreis Biedenkopf-Wittgenstein gestaltet während der hessischen Sommerferien knapp 40 Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene. Die Palette reicht von Fun-Sport über Mountainbike-Touren bis zum Bible-Talk.

Geplant war eigentlich etwas ganz anderes, nämlich eine Reihe von Freizeiten. Doch die mussten wegen der Corona-Pandemie ausfallen. "Als wir die Entscheidung getroffen haben, die Freizeiten abzusagen, kam schnell die Überlegung auf: Was können wir denn alternativ anbieten?", erzählt Kreisjugend-Pastor Tobias Stahlschmidt.

Die Mitarbeiter der Freizeiten signalisierten: Sie wären auch dafür zu haben, Angebote im Hinterland zu gestalten. Und so bildeten die jungen Erwachsenen aus unterschiedlichen Freien evangelischen Gemeinden aus der Region den Grundstock für die Mitarbeiter schar. Das erste Angebot fand schon am 30. Juni statt - eine Fahrradtour für 13- bis 15-Jährige. "Wegen der NRW-Ferien haben wir etwas früher begonnen", erklärt Tobias Stahlschmidt.

Abstandsregeln gelten

auch für diese Angebote

Natürlich muss das FeG-Jugendwerk, wie andere Organisatoren auch, auf die Hygiene- und Abstandsregeln achten. Nicht zuletzt deshalb sind die Angebote so angelegt, dass vieles in kleinen Gruppen stattfinden kann. Gefragt nach Highlights, möchte der Pastor gar keine Antwort geben. "Wir sind überzeugt von dem kompletten Programm", sagt er. Das vor allem vor dem Hintergrund, dass man die Angebote in kurzer Zeit habe überlegen, ausarbeiten und organisieren müssen.

Zum Programm der kommenden Wochen gehören unter anderem Fahrradtouren (21. und 28. Juli), Fahrten mit dem Mountainbike (16., 23., 26. und 30. Juli) und Wandern (19. Juli und 2. August). Ein Workshop beschäftigt sich am 22. Juli mit der Frage, wie man Gottes Stimme hören kann. Tags darauf geht es in einem anderen Workshop um das Schreiben von Poetry-Texten. "Glauben in der Schule" soll schließlich am 29. Juli das Thema sein. Wer Wandern gerne eine Nummer "härter" mag, sollte sich den 21. Juli und den 4. August merken. "How to survive" lautet dann das Motto. Fun-Sport wie Ultimate-Fresbee und Quidditch sowie einige Gaming-Treffen runden das Angebot ab.

Nicht immer steht man sich dabei übrigens von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Bible-Talk und Workshops werden online über das Programm "Zoom" gestaltet. "Es ist viel Kreatives dabei", freut sich Kreisjugend-Pastor Tobias Stahlschmidt, "bis hin zu einigen geistlichen Themen."