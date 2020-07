Actionreiche Tage mit der Dekanatsjugend

Viele Aktionen, wie den Sporttag, gibt es in den kommenden beiden Wochen mit der evangelischen Dekanatsjugend. Diese finden aber immer unter den geltenden Corona-Bedingungen statt und damit teilweise mit anderen Regeln, als hier beim Jugger-Spiel während des Dekanatsjugendtags im vorigen Jahr. Archivfoto: Jürgen Jacob

Biedenkopf/Gladenbach/ Dautphetal (jja). Anstelle von Kanufahren in Südfrankreich, Entspannung in Norwegen oder Wandern im schottischen Hochland gibt es in diesem Sommer mit der evangelischen Dekanatsjugend Biedenkopf-Gladenbach (ejuBIG) zahlreiche Kreativ-Angebote in Holzhausen, mehrere Aktionstage in Gladenbach oder Radfahren entlang der Lahn. Vom Montag, 20. Juli, bis Freitag, 31. Juli, gibt es viele Angebote für Jugendliche ab 13 Jahren.

W Zum Start geht es am Montag, 20. Juli um 10 Uhr am Bahnhof in Friedensdorf los. Die Gruppe hat sich für die Fahrradtour Gießen als Ziel gesetzt und wird dann mit Kleinbus, Maske und Fahrradanhänger gegen 18 Uhr wieder in Friedensdorf sein.

Stark limitierte Angebote

sind schon ausgebucht

W Am Dienstag 21. Juli, gibt es beim Sporttag in Gladenbach am Gemeindehaus Blankenstein verschiedene Sportarten, die man kennenlernen kann. So wird Jugger, Spikeball, Beachvolleyball und manch anderes geboten - teilweise mit geänderten Corona-Spezialregeln.

W Ein Kreativparcours in und an der Freizeit- und Bildungsstätte (FBS) der Dekanatsjugend in Holzhausen steht am Mittwoch, 22. Juli, auf dem Programm. Einen Tag lang können die Jugendlichen dort ihre kreative Ader rauslassen. Mit Leinwänden, Schablonen, Spraydosen, Farben, Stiften und Lichtelementen, Holz, Dekupiersägen, Schleifpapier und noch manch anderem mehr, Kreatives entstehen lassen.

W Beim "Battletag" in Gladenbach am Donnerstag, 23. Juli, kommen Freunde von aktionsreichen Spielen wie "Lasertag", "Capture the flag", "Arrow-Tag" oder "Finger-Rockets" auf ihre Kosten.

W Am Freitag, 24. Juli, heißt es bei der "LAN-Party in der FBS" gemeinsam zocken und die Nacht durchmachen. Ein eigener Laptop oder PC, Headset und LAN-Kabel sollten die Teilnehmer, die das 16. Lebensjahr erreicht haben sollten, im Gepäck haben.

W Am Dienstag, 28. Juli, kann man dann einen Tag an der Zauberschule in der FBS Holzhausen erleben. In der zauberhaften Potterwelt erleben die Jugendlichen einen Tag als Zauberschüler und können eigene Rollen erschaffen.

W Der "(fast)-alles-ist-möglich-Tag" in und an der FBS am Mittwoch, 29. Juli, wird von Spontanität geprägt sein: Spielen oder werkeln? Chillen oder aktiv werden? Draußen oder drinnen? Miteinander in der Bibel lesen oder über Gott und die Welt reden? Der Titel sagt es schon - fast alles ist möglich. Nach dem Treffen um 10 Uhr überlegen alle gemeinsam, wie der Tag aussehen soll. Gesetzt sind nur Start und Ende.

W Digital ausprobieren und mit Medien herumspielen, können die Jugendlichen an Donnerstag, 30. Juli, unter dem Motto "#irgendwasmitmedien". Dabei können die Teilnehmer Filmszenen neu und individuell vertonen, eigene Comics gestalten oder ein Hörspiel entwickeln. "Wir haben viele Möglichkeiten und schauen, wozu Ihr Lust habt. Auf jeden Fall geht es um Stimmen, Ausdruckskraft und das Bedienen von Technik", teilen die Veranstalter mit. Auch unter Corona-Bedingungen gibt es für die Angebote noch begrenzte Teilnahmemöglichkeiten.

Da die angemeldeten Teilnehmer der Freizeiten schon vorab informiert wurden, sind die stark limitierten Angebote, wie Kanutouren auf der Lahn oder eine Fahrt ins Phantasialand bereits ausgebucht.