Ahorn-Apotheke hat neue Inhaber

Kerstin Döringer (hinten, v. r.) und Tanja Milchsack-Frank übernehmen die Ahorn-Apotheke und sind mit Ellen Wagner, Annalena Relecker und Ingeborg Gerlach weiter für die Kunden da. Foto: Sascha Valentin

BIEDENKOPF. (sval). Die Ahorn-Apotheke im Herkules-Center in Biedenkopf ist seit dem 1. Mai in neuen Händen: Tanja Milchsack-Frank und Kerstin Döringer haben das Geschäft von Werner Milbrodt übernommen und wollen es mit neuem Konzept in die Zukunft führen.

Rezepte per Smartphone einreichen bald möglich

Die beiden Apothekerinnen verfügen zusammen über mehr als 50 Jahre Berufserfahrung und waren zuletzt mehrere Jahre in der Ahorn-Apotheke tätig. Umso mehr freuen sie sich darüber, dass auch die anderen Kolleginnen aus dem Team, Ellen Wagner, Annalena Relecker (beide PTA) sowie Ingeborg Gerlach (PKA), der Apotheke und den Kunden treu bleiben und ihnen weiterhin mit ihrem Fachwissen zur Verfügung stehen.

Darüber hinaus soll auch der Service erweitert werden. So bieten Milchsack-Frank und Döringer künftig zum Beispiel eine Smartphone-App (CallmyApo) an, über die man Rezepte einreichen und vorbestellen kann. "Das ist gerade jetzt während Corona hilfreich, weil man dann nur einmal zum Abholen des Medikaments herkommen muss", erklärt Kerstin Döringer.

Wem das selbst nicht möglich ist, der kann auch weiterhin den Lieferservice der Apotheke in Anspruch nehmen. Im Umkreis von zehn Kilometern werden die Medikamente kostenlos ausgefahren. Weiter verfügt die Ahorn-Apotheke künftig über moderne Bezahlsysteme. Neben Bar- und Kartenzahlung ist das Zahlen per Smartphone möglich.

Ergänzend zum Medikamentensortiment bieten die Apothekerinnen Tipps, Produkte und Bücher mit Informationen für ein gesundes Leben - egal ob Zuhause, auf Reisen, beim Sonnenbaden, Abnehmen, zur Hautpflege oder Impfungen. Die Ahorn-Apotheke hat montags bis freitags durchgehend von 8.30 bis 19 Uhr sowie samstags von 8.30 bis 14 Uhr geöffnet.

Kontakt: Ahorn-Apotheke, Georg-Kramer-Straße 12, 35216 Biedenkopf, Tel.: 06461 759183, www.ahorn-apo-biedenkopf.de.