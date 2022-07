Aktion "Grüner Hahn" in Wallau und Weifenbach

Sie sind das Umweltteam der Evangelischen Kirchengemeinde Wallau-Weifenbach (v. l.): Burkhard Schmidt, Karl Otto Hainbach, Katja Wagner-Grebe, Ulrich Meyer, Lisa Imhof, Katharina Stähler und Rüdiger Weyer. Foto: Kirchengemeinde Wallau-Weifenbach

BIEDENKOPF-WALLAU - Die Kirchengemeinde Wallau-Weifenbach hat im Rahmen eines Gottesdienstes die Aktion "Grüner Hahn" gestartet. Der "Gockel" stieg tatsächlich herunter vom Kirchturm und stellte sich an den Haupteingang zur Kirche.

In der Predigt sagte Pfarrerin Katharina Stähler: "Nicht die Natur braucht den Menschen, sondern der Mensch braucht die Natur." Sich einzusetzen für die Nachhaltigkeit, sei auch in der Kirche wichtig und notwendig, weil Christen an den Schöpfer glaubten, der alles gemacht habe. Keines seiner Geschöpfe sei wichtiger oder weniger wichtig.

Der Kirchenvorstand setzte das Umweltteam ein. Dazu gehören Karl Otto Hainbach, Lisa Imhof, Ulrich Meyer, Katja Wagner-Grebe, Rüdiger Weyer, Katharina Stähler und der Umweltauditor der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, Burkhard Schmidt.

Das Umweltteam soll in den kommenden Monaten das Umweltmanagement einführen. Dabei soll das Gemeindeleben der Kirchengemeinde Schritt für Schritt umweltfreundlicher und nachhaltiger werden. Die Umweltauswirkungen, zum Beispiel bei Energie und Wasser, bei den Außenanlagen oder beim Einkauf werden erfasst und bewertet.

Anschließend werden Ziele festgelegt, in welchen Bereichen und mit welchen Maßnahmen Verbesserungen erreicht werden sollen, teilt die Kirchengemeinde in einer Presseerklärung mit.

"Alle Mitglieder der Kirchengemeinde sind gefragt, Vorschläge zu machen, wie wir das umsetzen können", betonte Pfarrerin Stähler.