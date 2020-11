Am Biedenkopfer Streuobstpfad gibts auch Gedichte

Literarisches am Wegesrand: Mehr als 100 alte Obstsorten finden sich am Streuobstpfad in Biedenkopf. Auch 62 Infotafeln säumen den Weg. Sie enthalten nicht nur Wissenswertes über die Bäume. Auch Gedichte und Kunstwerke rund um den Themenbereich Obst und Apfel sind auf den Tafeln abgedruckt. Foto: Susan Abbe