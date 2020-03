Anliegen telefonisch oder online klären

Jetzt teilen:

MARBURG/BIEDENKOPF - (red). In der Arbeitsagentur in Marburg sowie in den Geschäftsstellen Biedenkopf und Stadtallendorf findet aktuell vorsorglich kein Kundenverkehr mehr statt.

Um in der aktuellen Lage alle wichtigen Dienstleistungen erbringen zu können, konzentriert sich die Arbeitsagentur auf die Bearbeitung und Bewilligung von Geldleistungen, heißt es in einer Mitteilung. Die Arbeitsagentur Marburg ist für ihre Kunden telefonisch sowie online erreichbar und bittet darum, Anrufe auf dringende Anliegen zu beschränken.

Sichere Auszahlung der Leistungen gewährleisten

Wer sich arbeitslos oder arbeitssuchend melden möchte, kann dies telefonisch unter der Nummer 0 64 21-60 51 02 erledigen. Alle persönlichen Gesprächstermine entfallen ohne Rechtsfolgen, betont die Arbeitsagentur weiter.

Wer einen Termin hat, müsse diesen nicht absagen und diesbezüglich auch nicht anrufen. Die sichere Auszahlung von Geldleistungen habe „oberste Priorität“, teilt die Behörde mit.

Und: Wenn jetzt Termine entfallen, weil der persönliche Kontakt nicht möglich sei, entstünden für die Kunden der Arbeitsagentur keine finanziellen Nachteile. Man werde in diesen schwierigen Zeiten unbürokratisch und flexibel reagieren, sodass die Versorgung aller Menschen, die auf die Geldleistungen der Arbeitsagentur angewiesen sind, sichergestellt sei.

Dies gelte auch für die Auszahlung von Kindergeld und Kinderzuschlag. Anträge, zum Beispiel der Antrag auf Arbeitslosengeld, können formlos per E-Mail oder über die eServices (www.arbeitsagentur.de/eServices) gestellt oder in den Hausbriefkasten eingeworfen werden.

Kontakt (für Arbeitnehmer): Telefon 08 00-4 55 55 00 (kostenfrei). Auch das Berufsinformationszentrum (BiZ) der Marburger Arbeitsagentur ist vorerst geschlossen.

Junge Menschen, die ausbildungssuchend sind oder sich über Ausbildungsberufe oder Studienmöglichkeiten informieren wollen, können alternativ die Online-Plattform https://planet-beruf.de nutzen.

Wer sich beraten lassen möchte, kann Kontakt aufnehmen über die Telefonnummer 0 64 21-60 51 53. Menschen, die arbeitssuchend sind, sich beruflich neu orientieren oder weiterqualifizieren wollen, können auf die Onlineportale Jobbörse inklusive Lernbörse, Kursnet und Berufenet unter www.arbeitsagentur.de ausweichen.