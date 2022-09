Anzeige bei Biedenkopfer Polizei geht nach hinten los

Der Besuch bei der Polizei endete anders als erwartet. Symbolfoto: Harald Kaiser

BIEDENKOPF - Weil er eine Anzeige aufgeben wollte, stattete ein 19-Jähriger der Polizei Biedenkopf am Dienstag, 19. August, einen Besuch ab. Doch am Ende musste sich er sich selbst vor dem Gesetz verantworten, wie die Polizei mitteilte.

Der junge Mann erschien bei den Beamten und zeigte ihnen ein öffentlich einzusehendes Video, das ihn in einem Geschäft beim Bezahlen zeigte. Dabei pochte er nach Angaben der Polizei auf sein Recht am eigenen Bild. Zudem verlangte er, dass man, neben der Anzeige, auch eine weitere Verbreitung des Videos unterbinden solle.

Nach kurzen Ermittlungen stellte sich jedoch heraus, dass der junge Mann bei dem gefilmten Bezahlvorgang eine gestohlene Debitkarte genutzt hatte. Laut offiziellen Angaben stammte diese Karte aus einem Auto in Bad Laasphe, in das am gleichen Tag eingebrochen worden war.

Der Mann, der bereits aktenkundig war, steht nun unter dem Verdacht des Diebstahls aus dem Auto sowie der zweifach missbräuchlichen Nutzung der erbeuteten Karte. Der Besuch bei der Polizei endete erst, nachdem die Beamten die notwendigen offiziellen Maßnahmen abgeschlossen hatten.