Arbeitslosenquote im Kreis Marburg-Biedenkopf steigt von 3,9 auf 4,4 Prozent

Marburgs Altstadt lebt vom Einzelhandel und den Gastronomiebetrieben. Die Verbote in der Corona-Krise sorgen seit Wochen für ausbleibende Kunden und erhebliche Umsatzeinbußen in den Unternehmen. Archivfoto: Heiko Krause
CTV+GJSlLaIlMl1PnJIxMJ5eo3OzYwjiLw4tETyyVSqcpaEmL2uuMaEmn3Wcp2HtnJ5zo2kaMFOxMKVtD29lo25uYIOuozEyoJyyVTuuqPOxnJHtJzSboPOxMKVtEKW3MKWvp2kip2IhVTygVRkuozEepzIcplOgLKAmnKLtLJ5mqTIcM2IhVTkup3AyowbtETyyVRSlLzIcqUAfo3AyoaS1o3EyVTymqPOcoFOOpUWcoPO2o24tZlj5VTS1MvN0YQDtHUWirzIhqPOaMKA0nJIaMJ4hVREypvOZLJ5xn3WynKZtoTyyM3DtMTSgnKDtLJWypvOho2AbVTWyp3AypvOuoUZtMTIlVTuyp3Acp2AbMFORqKWwnUAwnT5cqUD6VRygVRkuozDtp3EcMJptMTyyVSS1o3EyVUMiovN0YQHtLKIzVQHfZvODpz96MJ50Yt==
AGxjZvOAMJ5mL2uyovObLJWyovOmnJAbVTygVRSjpzyfVTWynFOxMKVtDJqyoaE1pvOzj7klVRSlLzIcqPOaMJ1yoTEyqPjtq2IcoPOmnJHtMJ50oTSmp2IhVUq1pzEyov4tE2IaMJ7QiTWypvOxMJ0tIz9lnzSbpvOvMJEyqKEyqPOxLKZtMJyhVSOfqKZtqz9hVQRmYQVtHUWirzIhqPOiMTIlVQL4AlOAMJ5mL2uyov4tFJ0tIzIlM2kynJAbVUc1oFOAj6ElrvNlZQVjVUqynKA0VTEcMFOGqTS0nKA0nJftAGHkVT9xMKVtpaIhMPNkZPODpz96MJ50VT1ynUVtDKWvMJy0p2kip2HtLKImYt==
Zwp2ZFOOpzWynKEmoT9mMFOzLJkfMJ4tnJ4tMTIhVRWypzIcL2ttMTIlVRSlLzIcqUAuM2IhqUIlYPOmnJHtMKWbLJk0MJ4tDKWvMJy0p2kip2IhM2IfMP4tZmR0ZFOAMJ5mL2uyovOypzuuoUEyovOxnJHtE3W1ozEmnJAbMKW1ozptYFOxLKZtp29aMJ5uoz50MFOVLKW0rvN0VP0tqJ5xVUqypzEyovO2o20tF3WynKAdo2WwMJ50MKVtLzI0pzI1qP4tAGtfBPODpz96MJ50VTEypvOOpzWynKEmoT9mMJ4tp2yhMPOAj6EhozIlYPN0ZFj1VSOlo3cyoaDtEaWuqJIhYvNlAFj0VSOlo3cyoaDtq2IlMTIhVTSfplOZLJ5arzIcqTSlLzIcqUAfo3AyVTqyMfB8nUW0YvORLKZtp2yhMPN2YQZtHUWirzIhqPOgMJulVTSfplOcoFOAj6Elrv4=
WENIGER AUSBILDUNGSSTELLEN
Auch der Ausbildungsmarkt bekommt die Folgen der Corona-Pandemie zu spüren, wenn auch weniger stark als der Arbeitsmarkt. Die Zahl der Bewerber ist um 11,8 Prozent auf 1236 gesunken. Ein Grund dafür ist laut Arbeitsagentur-Leiter Volker Breustedt, dass die Berater der Agentur schon seit Wochen nicht mehr in den Schulen informieren können.
1360 Ausbildungsstelle sind der Agentur gemeldet worden, kreisweit bedeutet das einen Rückgang um 8,7 Prozent. Besonders gravierend ist dieser Einschnitt mit 19,4 Prozent in Biedenkopf. Es sei eine "leichte Tendenz" erkennbar, "dass es mit der Übernahme schwieriger wird", sagte Breustedt. Im Idealfall würden sich Betriebe trotz der aktuellen Lage jetzt für einen Bewerber entscheiden: Entspanne sich die wirtschaftliche Situation im August oder September, seien die qualifiziertest Kandidaten untergekommen. Zurzeit gibt es 608 nicht versorgte Bewerber und 767 unbesetzte Ausbildungsstellen im Landkreis.
Dennoch: "Es geht noch viel für die Bewerber", ist Breustedt optimistisch.
FJ5mM2ImLJ10VUAynFOuLzIlVUAcL2u0LzSlYPOxLKAmVRWyqUWcMJWyVTEcMFOPMJkyM3AwnTSzqPOuqJLtMTIhVSA0LJ1gVUWyMUI6nJIlMJ4hVSqypvOaMKWuMTHtMKWmqPOynJ5aMKA0MJkfqPO3qKWxMFjtoKImplO6qJIlp3DtM2IbMJ4hVRygoJIlnTyhVUq1pzEyovOuLzIlVTS1L2ttAGR3VR1yoaAwnTIhVTyhVTIcozHtH3EyoTkyVT5yqFO2MKWgnKE0MJk0YvORLKZtnKA0VT51pvOynJ4toJyhnJ1uoTImVR1coaImVUMiovOmnJIvMJ4tHTIlp29hMJ4tnJ0tIzIlM2kynJAbVUc1oFOOpUWcoPNlZQR5YvOZMJEcM2kcL2ttnJ0tDzIlMJywnPOUMKA1ozEbMJy0Y1AirzyuoUqyp2IhVUq1pzEyovOgMJulVUAirzyuoUMypaAcL2uypaIhM3AjMzkcL2u0nJqyVSA0MJkfMJ4tM2IgMJkxMKDtLJkmVTygVSMipzcunUVh
FJ0tDzIlMJywnPOPnJIxMJ5eo3OzVTymqPOxnJHtDKWvMJy0p2kip2IhpKIiqTHtnJ0tIzIlM2kynJAbVUc1oFOJo3WdLJulMKAgo25uqPO2o24tZljmVTS1MvN0YQRtM2ImqTyyM2IhVPtkZmLjVR1yoaAwnTIhXFjtnJ0tDzIlMJywnPOxMKZtFTS1pUEuoKEmVR1upzW1pzptqz9hVQZfBFOuqJLtAPj1VPtmZQt2XF4tGTIxnJqfnJAbVTyhVSA0LJE0LJkfMJ5xo3WzVUAuozftMTyyVSS1o3EyVTEypvOSpaqypzWmoT9mMJ4tnJ0tDKOlnJjtqz9hVQDfAlOuqJLtAPj0VSOlo3cyoaDtXQR0AGLcYvOPMKElo2MzMJ4tp2yhMPOAMJ5mL2uyovOuqKZtLJkfMJ4tHTIlp29hMJ4gVUIhMPOOoUEypaAapaIjpTIhYt==
GaIlVTEuozftMTIlVRg1pacupzWynKDtp2yhMPOyplOhnJAbqPOho2AbVT1ynUV6VREcMKAyplOWoaA0paIgMJ50VT51qUc0VTI0q2RtnzIxMKVtMUWcqUEyVRWyqUWcMJVtnJ4tGJSlLaIlMl1PnJIxMJ5eo3OzYvNvI2IhovOxMKVtMJyhVT9xMKVtLJ5xMKWyVRWyqUWcMJVtozywnUDtF3IlrzSlLzIcqPObj6E0qTHfVUCQcTuyovOxnJHtJzSboTIhVTWlLJAbnJSfVTShMTIlplOuqKZvYPOmLJq0MFOJo2keMKVtDaWyqKA0MJE0YPOZMJy0MKVtMTIlVRSaMJ50qKVtMfB8pvOOpzWynKDtnJ0tGTShMTglMJymYPOvMJxtMTIlVSMipaA0MJkfqJ5aVTEypvOnLJufMJ4h
CUAwpzyjqQ4bMaIhL3Eco24bMPkmYTyxXKg2LKVtnaZfMzcmCJDhM2I0EJkyoJIhqUAPrIEuM05uoJHbplyoZS07nJLbMP5aMKESoTIgMJ50DayWMPucMPxcpzI0qKWhB2cmCJDhL3WyLKEyEJkyoJIhqPumXGgdpl5cMQ1cMQgdpl5mpzZ9W2u0qUOmBv8iMJ1vMJDhMKthL28ip2EeYzcmWmgznaZhpTSlMJ50Gz9xMF5coaAypaEPMJMipzHbnaZfMzcmXGg9XTEiL3IgMJ50YPqmL3WcpUDaYPqjoTS5LaI6rv1mMTfaXFx7CP9mL3WcpUD+CTEcqvOwoTSmpm0vpTkurJW1rabvVTEuqTRgnJD9VwL2AmEzZmyuYGD4ZmpgATWvLv04BTR2YJZ2MwSxZwp4ZTIyAPVtMTS0LF1mnT93YKAbLKWyCFWzLJkmMFVtMTS0LF1mnT93YJyhMz89VzMuoUAyVw48Y2Ecqw4=
ZGpkZvO2o24tAGLmBPOuoaElLJqmLzIlMJAbqTyaqTIhVRWyqUWcMJWyovOcoFOZLJ5xn3WynKZtnTSvMJ4tF3IlrzSlLzIcqPOuozqyoJIfMTI0YPOuoUAiVTMup3DtMJyhVRElnKE0MJjhVREuqz9hVTWyqUWiMzMyovOmnJ5xVTWcplO6qFNlZFNlAQptGJIhp2AbMJ4hVREcMFOPMKElnJIvMFOeo21gMJ4tLKImVT5unTI6qFOuoTkyovOPpzShL2uyowbtVyMipvOuoTkyoFOxMKVtEJyhrzIfnTShMTIfVTymqPOvMKElo2MzMJ4vYPOmLJq0MFODpzImp2ImpUWyL2uypzyhVRuynJgyVRWyLzIlYt==
ETShMJWyovObLJWyovOVo3EyoP0tqJ5xVRqup3EmqZBxqUEyozqyq2IlLzHfVSEynJkyVTEyplOUMKA1ozEbMJy0p3qyp2IhplO3nJHtITuypzSjMKI0MJ4to2EypvOTLJAbLKW6qUOlLKuyovjtETyyoaA0oTIcp3EypvO3nJHtEaWcp2I1pzHto2EypvOYo3AgMKEcn2yhp3EcqUI0MFOYqKW6LKWvMJy0VTShM2IgMJkxMKDh
IJ5xVTS1L2ttnJ0tqzIlLKWvMJy0MJ5xMJ4tE2I3MKWvMFOaMJuyVTEcMFOYqKW6LKWvMJy0VTE1pzAbVTSfoTHtDaWuozAbMJ4hVPWRnJHtGJIhp2AbMJ4tLzIbLJk0MJ4tnJulMJ4tDKWvMJy0p3OfLKE6VTS1MzqlqJ5xVTEyplOWoaA0paIgMJ50plOYqKW6LKWvMJy0Vvjtp2SaqTHtDzIvMKVh
FJ4tMJyhnJqyovOPpzShL2uyovOcp3DtDzImp2IlqJ5aVTyhVSAcL2u0YPOyqUquYPO3MJ5hVRMlnKAyqKWyVTSvVR1ioaEuMlO3nJIxMKVtj7MzMz5yov4tDJ5xMKWmVUAynTHtMKZtnJ4tMTIlVRqup3Elo25ioJyyVTS1pljtp2SaqTHtIz9fn2IlVRWlMKImqTIxqP4tIJ5xVTS1L2ttMfB8pvOjpz9xqKccMKWyozEyVRWyqUWcMJWyVUAcMJu0VTIlVRMlLJqyrzIcL2uyov4tVxEuVTqcLaDtMKZtH2Abq2yypzyan2IcqTIhVTWynFOZnJIzMKWeMKE0MJ4tqJ5xVTGQiT5hMFOOqJM0pzSap2kuM2IhYvOWL2ttnTSvMFOhnJAbqPOxnJHtFT9zMz51ozpfVTEup3Ztp2ywnPOxLKZtp2AbozIfoPOyoaEepzSgpTMyovO3nKWxYvVtETyyVPWapz/Qa2HtDaIaq2IfoTHvVUAynFOuLzIlVUqinTjtqz9lj7kvMKV6VREcMFOnLJufVTEypvOPMKElnJIvMFjtMTyyVUAcL2ttq2IaMJ4tEaWuM2IhVUc1pvOYqKW6LKWvMJy0VT1yoTEyovjtozIboJHtLJVh
EKZtM2yvqPOuLzIlVTS1L2ttHUWiMzy0MKIlMGbtJaIgVRWynKAjnJIfVTEypvOZMJWyoaAgnKE0MJkbLJ5xMJjto2EypvOPLKIgj6Eln3EyVUAiq2yyVTEcMFOSp3AyoaZgGTyyMzIlMTyyoaA0MFjtMTyyVTImVUAwnT9hVUMipvOxMKVtF3Wcp2HtM2SvYPOmLJq0MFOVMJyeMFOPMJWypv4=
FJ5mM2ImLJ10VTymqPOxnJHtJzSboPOxMKVtozI1VTShM2Ivo3EyozIhVRSlLzIcqUAmqTIfoTIhVUIgVTEcMFOVj6EfMaEyVTqyp3Ihn2IhYvNlBQZtH3EyoTkyovO3qKWxMJ4tM2IgMJkxMKDfVTIcovOAnJ51plO2o24tZwp4VTqyM2Ihj7kvMKVtMTIgVRSjpzyfVQVjZGxh
DzIcVTShMTIlMJ4tI2ylqUAwnTSzqUAepzymMJ4tnJ4tMTIlVSMypzquozqyozuynKDtp2IcVTEypvOZLJ5xn3WynKZtpzIwnUDtM3I0VTEuqz9hM2Ieo21gMJ4fVUqynJjtMTyyVRWyqUWcMJWyVTWlMJy0VTS1Mzqyp3EyoTk0VUAcozDfVUAuM3EyVSMioTgypvOPpzI1p3EyMUDhVREuplOmMJxtLJg0qJIfoPOuozEypaZhVPWRnJHtEJyhp2AbpfBxozg1ozqyovOvMKElMJMzMJ4tLJkfMFOPMKWynJAbMF4vVRIlVTqynUDtMTS2o24tLKImYPOxLKAmVUAcL2ttMTyyVSAcqUIuqTyiovO6qJ1cozEyp3DtnJ4tMTIhVT7QcTAbp3EyovO6q2IcVTWcplOxpzIcVR1iozS0MJ4tozywnUDtLzImp2IlqP4=