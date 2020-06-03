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Mittwoch, 03.06.2020 - 19:00
7 min

Arbeitslosenzahlen in mittelhessischen Landkreisen gestiegen

Die Folgen der Corona-Pandemie sind auf dem mittelhessischen Arbeitsmarkt deutlich spürbar. So sieht es im Lahn-Dill-Kreis, Kreis Marburg-Biedenkopf sowie Limburg-Weilburg aus.

Von Malte Glotz, Markus Engelhardt, dpa und red
Während der Corona-Krise ist die Zahl der Arbeitslosen in Hessen sprunghaft gestiegen. Symbolfoto: Agentur für Arbeit

Während der Corona-Krise ist die Zahl der Arbeitslosen in Hessen sprunghaft gestiegen. Symbolfoto: Agentur für Arbeit

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WIE CORONA AUF DIE HARTZ-4-ZAHLEN IM LAHN-DILL-KREIS WIRKT

- Bisher noch verhalten hat die Pandemie auch Wirkung auf die Zahl der Empfänger von SGBII-Leistungen - kurz: Hartz4: 61,5 Prozent (4571 Personen) aller Arbeitslosen waren im Mai beim kommunalen Jobcenter Lahn-Dill gemeldet. Das Jobcenter verzeichnet somit im Vormonatsvergleich einen Anstieg um 333 Arbeitslose (+7,3 Prozent). Gegenüber Mai 2019 hat sich die Arbeitslosigkeit hier um 263 Personen erhöht (+5,7 Prozent).

- Arbeitslose, die aufgrund einer vorherigen Beschäftigung Arbeitslosengeld I erhalten, werden von der Arbeitsagentur betreut. Es ist also für die Mehrzahl der Aufgrund von Corona Entlassenen zuständig. Entsprechend wurden im Mai 38,5 Prozent (3070 Personen) der gemeldeten Arbeitslosen von der Agentur betreut. Ihre Zahl ist innerhalb eines Monats um 134 Personen (+4,6 Prozent) und im Vergleich zum Vorjahr um 1149 Arbeitslose (+59,8 Prozent) gestiegen.

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Weiterführende Links
Arbeitslosigkeit steigt mit Corona-Krise weiter an
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