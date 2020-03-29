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Sonntag, 29.03.2020 - 16:00
3 min

Atemschutzmasken für die Gießener Kinderkrebsstation

Regulären Unterricht gibt es derzeit keinen, Aber die Lehrer der Fachschaft Arbeitslehre an der Biedenkopfer Hinterlandschule sind nicht tatenlos. Sie helfen mit ihrem 3D-Drucker dem Gießener Uniklinikum.

Von Sascha Valentin
Die Pädagogen der Fachschaft Arbeitslehre der Hinterlandschule sind trotz der unfreiwilligen Unterrichtspause nicht untätig. Sie haben für die Kinderkrebsstation der Uniklinik in Gießen Atemschutzmasken hergestellt. Die befinden sich sogar schon im Einsatz. Foto: Sascha Valentin

Die Pädagogen der Fachschaft Arbeitslehre der Hinterlandschule sind trotz der unfreiwilligen Unterrichtspause nicht untätig. Sie haben für die Kinderkrebsstation der Uniklinik in Gießen Atemschutzmasken hergestellt. Die befinden sich sogar schon im Einsatz. Foto: Sascha Valentin

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Fotos
Die Pädagogen der Fachschaft Arbeitslehre der Hinterlandschule sind trotz der unfreiwilligen Unterrichtspause nicht untätig. Sie haben für die Kinderkrebsstation der Uniklinik in Gießen Atemschutzmasken hergestellt. Die befinden sich sogar schon im Einsatz. Foto: Sascha Valentin

Die Pädagogen der Fachschaft Arbeitslehre der Hinterlandschule sind trotz der unfreiwilligen Unterrichtspause nicht untätig. Sie haben für die Kinderkrebsstation der Uniklinik in Gießen Atemschutzmasken hergestellt. Die befinden sich sogar schon im Einsatz. Foto: Sascha Valentin

Die Masken werden ganz einfach mit einem 3D-Drucker angefertigt. Die Anleitung wollen die Lehrer online stellen, damit weitere Menschen ihrem Beispiel folgen können. Foto: Sascha Valentin

Die Masken werden ganz einfach mit einem 3D-Drucker angefertigt. Die Anleitung wollen die Lehrer online stellen, damit weitere Menschen ihrem Beispiel folgen können. Foto: Sascha Valentin

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