Auch das DRK Biedenkopf-Wallau leidet und sinkenden Mitgliedszahlen

Acht passive Mitglieder wurden vom Präsidenten des DRK Kreisverbands, Werner Reitz (2. von links) zusammen mit den beiden Vorsitzenden Dieter Weyel und Peter Salzmann für ihren langjährigen Einsatz geehrt. (Foto: DRK Biedenkopf-Wallau)

BIEDENKOPF - Aktuell gehören dem DRK-Ortsverein Biedenkopf-Wallau rund 1200 aktive und passive Mitglieder an. Das berichtete der Vorsitzende Dieter Weyel in der Jahreshauptversammlung im Bürgerhaus in Engelbach. Damit setze sich leider auch beim DRK der Trend fort, der in vielen Vereinen zu verzeichnen sei: Die Mitgliederzahlen und damit auch die eingenommenen Mitgliedsbeiträge sinken.

Weyel verwies darauf, dass dies ein Problem sei, weil das DRK sich anders als andere Hilfsorganisationen von der Bekleidung über die Fahrzeuge bis hin zum Material selbst finanzieren müsse. Nur der Katastrophenschutz werde von Bund und Land finanziert.

Gabriele Henkel, Bereitschaftsleiterin aus Wallau, und Peter Salzmann, Bereitschaftsleiter aus Biedenkopf, berichteten über die Aktivitäten in 2021. Auch das letzte Jahr stand ganz im Zeichen von Corona, sodass nur wenige Sanitätsdienste geleistet werden mussten. Im Rahmen des Katastrophenschutzes und des Sanitätszuges Marburg-Biedenkopf verbrachten die Aktiven mehr als 1600 Einsatzstunden im Ahrtal, um dort nach dem verheerenden Unwetter bei der Grundversorgung mit dem Wiederherstellen von Strom zu unterstützen oder Sanitätsdienste zu leisten.

Seminare wurden zum überwiegenden Teil online absolviert, bevor dann in der zweiten Jahreshälfte 2021 wieder Bereitschaftsabende möglich waren.

Darüber hinaus prägten Ehrungen die Sitzung. 78 passive Mitglieder waren zur Ehrung für ihre 25-, 40- oder 60-jährige Mitgliedschaft eingeladen. Erschienen waren acht Mitglieder, die nunmehr seit vielen Jahren das DRK finanziell unterstützen.

Ehrungen für

langjährige Mitglieder

14 aktive Mitglieder waren zu ehren, von denen acht erschienen waren: Celine Blöcher, Marcus Buhl, Helga Hosch, Clemens Stehula, Hilde Wernder (alle 5 Jahre), Margot Dönges und Birgit Müller (beide für 10 Jahre), Leandra Berge (für 15 Jahre), Hans-Jörg Henkel (für 20 Jahre), Silke Grebe und Erich Wranze-Bielefeld (beide 30 Jahre), Peter Salzmann und Kurt Wirth (beide für 35 Jahre) und Rosi Orlandt (60 Jahre).

Informationen im Internet gibt es unter www.drk-biedenkopf-wallau.de.

biedenkopf-wallau.de.