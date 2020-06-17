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Mittwoch, 17.06.2020 - 19:00
3 min

Auch Dautphetaler wollen am Ausländerbeirat festhalten

Vorsitzende der Interessenvertretungen wollen keine Integrationskommissionen. Demokratische Wahl als Instrument der Integration.

Von Ina Tannert
Shérif Korodowou, stellvertretender Vorsitzender des Marburger Ausländerbeirats, während der Anti-Rassismus-Demo in Marburg. Ausländerbeiräte wollen keine ernannten Integrationskommissionen. Foto: Tobias Hirsch

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