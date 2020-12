Auf alten Bildern mit der Lok von der Dill an die Lahn

Bei Frechenhausen wird ein Personenzug von einer roten Diesellok der Baureihe 213 gezogen. Dahinter angehängt ist eine Tenderlokomotive der Baureihe 94. Foto: Ritter/Herborner Eisenbahnverein

HERBORN - Es gibt kaum noch Spuren der 1911 komplett eröffneten Scheldetalbahn zwischen Dillenburg und Wallau. Die Erinnerungen an diese 32,5 Kilometer lange Nebenstrecke hält der Herborner Eisenbahnverein mit der 14. Ausgabe seines Kalenders "Eisenbahnreise zwischen Lahn und Dill" für das Jahr 2021 unter dem Motto "110 Jahre Scheldetalbahn" am Leben.

Den Kalender gibt es in

zwei Formaten: A3 und A4

Dabei wird Monat für Monat auf die Geschichte der Scheldetalbahn eingegangen. Er beinhaltet 13 teils sehr alte Bilder, acht davon in Farbe, aus Dillenburg, Niederscheld, Herrnberg, Hirzenhain, Frechenhausen, Gönnern, Breidenbach und Wallau. Neben dem Dampfbetrieb wird auch der Dieselbetrieb auf der Scheldetalbahn zwischen 1960 und 1987 dargestellt. Der Kalender ist im Format DIN A3 (15,90 Euro) und DIN A4 (10,90 Euro) erhältlich.

Neu im Sortiment des Vereins ist ein Kalender unter dem Motto "Dampf in aller Welt". Dieser behandelt den Dampfbetrieb zwischen 1938 und 2015 in den Ländern Belgien, Bulgarien, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Italien, Österreich, Polen und Rumänien. Dieser Kalender ist nur im Format DIN A3 (15,90 Euro) erhältlich. Ebenso kann nur beim Verein die neue Broschüre Nr. 5 "Die Baureihe 55 in Bild und Ton" bestellt werden. In der Broschüre werden 124, teilweise bisher unveröffentlichte Bilder rund um die Baureihe 55 (preußische G8 bzw. G8.1) gezeigt. Die Broschüre beinhaltet auch noch eine Audio-CD von etwa 30 Minuten Länge mit Dampflokgeräuschen aus dem Rangierbahnhof Dillenburg. Die Aufnahmen sind Anfang der 1960er-Jahre entstanden. Die Broschüre im Format DIN A5 kostet 12,50 Euro.