Auf der Biedenkopfer Sackpfeife künftig kleiner denken

Politik kann - selbst in ernsten Zeiten - auch mal lustig sein: Während der Podiumsdiskussion zur Biedenkopfer Bürgermeisterwahl gab es auch so manchen Lacher. An die 200 Bürger waren in die Fritz-Henkel-Halle gekommen, um mehr über die Bürgermeisterkandidaten und ihre Ziele zu erfahren. Foto: Susan Abbe