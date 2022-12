Auf der Sackpfeife entsteht ein „Räuberwald“

So sah der Spielplatz auf der Sackpfeife im Sommer 2022 aus. Jetzt wollen die Biedenkopfer den Bereich um- und neugestalten: Mit verschlungenen Räuberpfaden, die – vorbei an Sitzfelsen, Kletterbalken und Fernrohren – zu verschiedenen Spielbereichen führen. Die Kinder sollen sich wie in einem „Räuberwald“ fühlen. (© Susan Abbe)

Biedenkopf - Die Stadt Biedenkopf will den Kinderspielplatz auf der Sackpfeife in den kommenden Monaten ganz neu gestalten. Ein naturnaher Spielraum unter dem Motto „Räuberwald“ soll entstehen. Die Stadt investiert 95.000 Euro in das Projekt, für das Bürgermeister Joachim Thiemig (SPD) nun mit weiteren Projektbeteiligten den ersten Spatenstich vollzogen hat. Wenn das Wetter mitspielt, könnte der neue Spielplatz in circa fünf Monaten fertig sein.

Bisher gab es auf der Sackpfeife einen klassischen Spielplatz: Auf der 2800 Quadratmeter großen Fläche waren Klettergerüst, Schaukel und Kletterspinne verteilt. Nun ist geplant, die Spielgeräte an neuen Orten aufzustellen und in das Gesamtkonzept eines Naturspielraums einzubetten. Die Forschungsstelle für Frei- und Spielraumplanung (FFS) aus Hohenahr, die bereits den Plan für das künftige Mehrgenerationengelände in Wallau erarbeitet hat, hat für die Sackpfeife das Konzept eines „Räuberwaldes“ entwickelt. Über Holzschnitzelpfade, die als Sinnesweg angelegt sind, gelangen die Kinder zu verschiedenen Spielgeräten und Kommunikationsbereichen.

Entlang dieser „Räuberpfade“ soll es Sitzfelsen, Sitzgruppen, Lichtungen, Podeste, Balancier- und Spielpunkte geben. Die bisherigen großen Spielgeräte – Kletterturm, Kletterspinne, Schaukel und Stehwippe – werden an neuer Stelle wieder aufgebaut und etwa als „Räuberburg“ und „Räuberfalle“ in das Konzept integriert.

„Borstgrasrasen“ verzögert Umsetzung des Projekts

Der untere Bereich des Spielplatzes soll für die ganz kleinen Räuber – nämlich die unter Dreijährigen – als „Schatzkammer“ mit Sand und Spielhäuschen gestaltet werden. Dort beginnen auch die „Räuberpfade“, die die älteren Kinder in die verschiedenen Bereiche des Spielplatzes führen. An mehreren Punkten finden die Räuber Fernrohre vor, um die Umgebung zu erkunden. Im Zentrum des Geländes entstehen Lichtungen, die über eine Natursteinterrassierung gestaltet werden.

Bürgermeister Thiemig zeigt sich beim Spatenstich froh, dass die Stadt die Spielplatzneugestaltung jetzt endlich angehen könne. Denn der Weg bis zum Baustart sei weit gewesen. Das nötige Geld hatte das Biedenkopfer Parlament schon für 2021 bereitgestellt. Und: Die Stadt hatte den „Räuberwald“ extra innerhalb der Grenzen des alten Spielplatzes geplant, um zu vermeiden, dass eine zusätzliche Genehmigung durch die Bauaufsicht nötig wird und dadurch Zeit verloren geht. Dieser Plan ging auch auf. Aufgrund von Naturschutzauflagen gab es dann aber trotzdem Verzögerungen.

Symbolischer Spatenstich für die Neugestaltung des Spielplatzes (von links): Bürgermeister Joachim Thiemig, die stellvertretende Ortsvorsteherin Margarethe Koenemann, Marcus Hief, Leiter der EAM Netz Dillenburg/Biedenkopf, Bauamtsleiter Thorsten Schmack, Bauamtsmitarbeiter Jannik Wüsten und Bauhofleiter Norbert Burk. (© Susan Abbe) Denn da bekannt war, dass in Teilen des Sackpfeifengeländes „Borstgrasrasen" – ein geschützter Lebensraumtyp – vorkommt, forderte die Untere Naturschutzbehörde eine naturschutzfachliche Untersuchung für das Spielplatz-Projekt. Diese Untersuchung konnte laut Bürgermeister Thiemig erst im Frühjahr 2022 erfolgen. „Borstgrasrasen" wurde dabei letztlich nicht gefunden, sodass die Stadt den Bauauftrag für den Spielplatz danach ausschreiben und vergeben konnte. Fünf Monate Bauzeit sind nun geplant. Ob die beauftragte Firma Achinger (Bad Berleburg) diesen Zeitplan halten kann, werde aber sicher auch vom Wetter in den bevorstehenden Wintermonaten abhängen, sagt Bürgermeister Thiemig.

Die Kosten für die Neugestaltung des Spielplatzes liegen bei 95.000 Euro. Dass die Stadt sich das Projekt leisten kann, verdankt sie auch der EAM Netz GmbH. Denn das Unternehmen übernimmt einen Teil der Baukosten.

Joachim Thiemig Bürgermeister

„Wir hoffen, hier einen Anziehungspunkt für die Menschen zu schaffen“, sagt Bürgermeister Thiemig – auch mit Blick auf die Gesamtentwicklung der Sackpfeife. Denn Sommerrodelbahn und Sessellift sind dauerhaft geschlossen und müssen aufgrund von Sicherheitsauflagen, die das Regierungspräsidium vorgibt, zurückgebaut werden. Derzeit kläre die Stadt, was alles abgebaut werden muss, erläutert Thiemig. Wenn möglich, wolle die Stadt wenigstens die Gebäude erhalten – für den Fall, dass sie später für andere Projekte gebraucht werden.

Stufenkonzept sieht als erstes Bebauungsplan vor

Denn auch wenn das Geld im Stadtsäckel derzeit knapp ist, wollen die Biedenkopfer ihr Freizeitzentrum in den kommenden Jahren zumindest in kleinen Schritten entwickeln – und zwar naturnah. So jedenfalls sieht es das Stufenkonzept vor, das das Stadtparlament im April dieses Jahres beschlossen hat.

Als Stufe 1 ist dabei für 2023 vorgesehen, einen Bebauungsplan für das gesamte Areal des Freizeitzentrums zu erarbeiten, der als Voraussetzung für alle weiteren baulichen Aktivitäten nötig ist. In Stufe 2 sollen viele kleinere Projekte folgen: Ideen sind unter anderem Themen- und Erlebniswanderwege, der Aufbau eines außerschulischen Lernortes, der Umbau der ehemaligen Scooter-Anlage zum Mountainbike-Pump-Track und Open-Air-Veranstaltungen. In den Stufen 3 und 4 sind dann auch teure Großprojekte vorgesehen, etwa der Bau einer neuen Gaststätte, eines Naturlehrhauses, einer Holzkugelbahn und einer Ganzjahresrodelbahn. Einen Zeitplan für die Umsetzung des Stufenkonzeptes gibt es bisher nicht.