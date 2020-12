Autoaufbrecher sind im Kreis Marburg-Biedenkopf unterwegs

Im Landkreis Marburg-Biedenkopf sind seit September Diebe unterwegs, die Wertgegenstände aus Autos stehlen. Symbolfoto: Axel Heimken/dpa

MARBURG-BIEDENKOPF - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (15/16. Dezember) traf es Autobesitzer in Ebsdorf und Leidenhofen, davor Bürgeln, vor ein paar Tagen Bad Endbach und Ortsteile, außerdem Cölbe, Marburg, Neustadt, Kirchhain, Dautphetal, Gladenbach. Nach Angaben von Polizeisprecher Martin Ahlich häufen sich die Diebstähle aus Autos.

"Was die Tatorte der Diebstähle oder versuchten Diebstähle aus Autos betrifft, könnte ich hier fast alle Gemeinden des Landkreises Marburg-Biedenkopf nennen", erklärte der Polizeisprecher. Der oder die Täter durchwühlen die Autos und stehlen alles, was sie so finden können. Viele Autos waren offenbar unverschlossen, denn es gab in den allermeisten Fällen keine Aufbruchspuren. Der Kriminalpolizei Marburg liegen seit dem 21. September mehr als 140 Anzeigen von versuchten und vollendeten Diebstählen aus Autos vor. "Und hierbei handelt es sich nur um die angezeigten Taten. Zusätzlich teilten viele noch mit, dass ihr Auto durchwühlt sei, man aber keine Anzeige erstatten wolle, weil nichts fehlt!" Ein Schwerpunkt lässt sich wie bereits erwähnt nicht ausmachen.

Die Tatorte ziehen sich quer durch den Landkreis. Derzeit deutet nach Angaben von Ahlich alles auf mobile Täter hin, die sich jeweils einen Ort oder eine Gemeinde aussuchen und dort scheinbar von Auto zu Auto gehen und an den Türgriffen zerren.

Die Kripo Marburg bittet um Mithilfe und appelliert nochmals eindringlich an die Autobesitzer, den Dieben keine Gelegenheit zu bieten. "Schließen Sie ihr Fahrzeug immer ab - auch in der Garage. Kontrollieren Sie, ob es tatsächlich zu ist. Lassen Sie keine Wertgegenstände, keine mobilen Navigationsgeräte, keine Taschen und keine Dokumente, wie etwa den Fahrzeugschein im Auto liegen. Offen oder im Auto sichtbar abgelegte Gegenstände locken immer wieder Diebe an. Generell besteht bei offenen Fahrzeugen auch immer die Gefahr des Autodiebstahls."

Beobachtungen sofort

über den Notruf melden

Außerdem bittet die Kriminalpolizei um besondere Aufmerksamkeit. "Wenn nachts fremde oder generell auffällige Personen um Autos herumschleichen oder von Auto zu Auto gehen und an den Türen probieren, ob sie offen sind, oder wenn Sie Personen beobachten, die aus einem Auto aussteigen und nicht in einem Haus verschwinden, sondern zum nächsten Auto gehen, dann rufen Sie bitte unverzüglich die Polizei an und melden Sie einen möglichen Diebstahl aus einem Auto. Bringen Sie sich nicht selbst in Gefahr! Informieren Sie die Polizei über den Standort und die Bewegungsrichtung und Anzahl der verdächtigen Personen und geben Sie eine möglichst detaillierte Beschreibung ab. Rufen Sie lieber einmal zu viel als einmal zu wenig an. Wählen Sie in diesen Fällen die Notrufnummer 110", sagte Ahlich.