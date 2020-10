Bäcker: Übergangslösung für Bürgerhaus finden

Das Bürgerhaus in Biedenkopf. Foto: Mark Adel

BIEDENKOPF - Bürgerhaus und Parkhotel sollen zum Jahresende schließen - das hat diese Zeitung in der vergangenen Woche berichtet. Zudem will die Stadt den gesamten Komplex vom jetzigen Miteigentümer, Pächter und Betreiber zurückkaufen. Am Donnerstag wollen die Stadtverordneten über die Pläne abstimmen.

Gerade die Schließung empfindet Manfred Bäcker als Problem: Am Wochenende hat er sich gegenüber dieser Zeitung geäußert, ausdrücklich als Bürger der Kernstadt und nicht in seiner Funktion als Biedenkopfer Stadtverordnetenvorsteher oder Mitglied der SPD-Fraktion. Ins Spiel bringt Bäcker, über eine Übergangslösung nachzudenken.

"Es steht außer Zweifel: Die vorgelegten Zahlen zur Einschätzung des baulichen Zustandes des Bürgerhauses der Kernstadt machen einen Weiterbetrieb im bisherigen Umfang einschließlich Hotelbetrieb nicht mehr möglich", schreibt Manfred Bäcker. Allerdings sollten die Grundfunktionen des Hauses für eine Übergangszeit sichergestellt werden. Für ihn steht nämlich außer Zweifel, dass die Errichtung eines neuen Bürgerhauses - wenn überhaupt - nicht in den kommenden zwei Jahren umsetzbar sei.

Der ehemalige Ortsvorsteher der Kernstadt fragt sich jedoch, was ein Bürger eines Biedenkopfer Stadtteils sagen würde, wenn sein Dorfgemeinschaftshaus von heute auf morgen geschlossen würde. Bäcker schreibt: "Wohin mit Veranstaltungen der Vereine, in denen man Mitglied ist? Wo kann ein Trauerkaffee stattfinden, ein runder Geburtstag? Wo kommen politisch engagierte Bürger zusammen, um Themen in Arbeitskreisen, Fraktionen, im Ortsbeirat zu diskutieren?"

Bäcker hält es deshalb grundsätzlich für schwierig, Dorfgemeinschaftshäuser zu schließen. Besonders schwierig wäre dies beim Bürgerhaus der Kernstadt, habe es doch aufgrund des zentralen Standortes und seiner Größe besondere, darüber hinausgehende Funktionen.

"Bei vorsichtiger Schätzung kommt man schnell auf über 350 Veranstaltungen", rechnet Bäcker vor. Dabei habe er das Jahr 2018 zugrundegelegt und nicht die Folgejahre, die man nicht als normale Jahre einstufen könne. "Nach Schließung von alteingesessenen Gaststätten, zum Beispiel am Markplatz und am Potsdamer Platz, lässt sich die genannte Zahl auf meine Nachfrage bei den ehemaligen Betreibern leicht auf über 600 steigern", so Bäcker weiter. Das Komiteemitglied weist dabei auf die "die unzähligen Veranstaltungen im Rahmen des Grenzgangs hin, aber auch auf diverse Sitzungen, Tagungen, Theater- und Musikevents sowie Vorträge. Ob man das alles in andere Bürgerhäuser oder alternative Lokalitäten verlagern könne, sei mehr als fraglich. "Geht man von einem deutlich größeren Zeitraum der möglichen/notwendigen Neuplanung aus, wird man die bürgerschaftlichen Aktivitäten bei alternativloser Schließung des Bürgerhauses der Kernstadt ersticken", ist er überzeugt.

Lösung könne deshalb nur sein, einen Übergangsbetrieb sicherzustellen, der den politischen Entscheidungsträgern "vertretbare Zeiträume zu einer fundierten und zukunftsorientierten Neuplanung" zugesteht. Bäcker selbst rechnet mit fünf oder mehr Jahren.

Sicherlich stelle sich bei einer Übergangslösung weiterhin die Frage, wie die gesetzlich geforderte Sicherheit an und im Gebäude gewährleistet werden kann. Er sei jedoch zuversichtlich, so Bäcker, dass man auch hier eine Lösung findet. "Jedenfalls kann der für das Leben in unserer Stadt unerträgliche, derzeit noch zu großen Teilen unabwendbar coronabedingte Zustand nicht auf weitere Nachpandemiejahre fortgesetzt werden", macht er sich für eine Übergangslösung stark.