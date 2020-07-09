Baden soll in Biedenkopf trotz allem Spaß machen

Saisonstart im Lahnauenbad unter Corona-Bedingungen: Damit Schwimmer Abstand halten können, gibt es zwei Kreisverkehre. Sie schwimmen auf einer Bahn hin, tauchen unter der Leine zur benachbarten Bahn durch und schwimmen dort zurück. Foto: Susan Abbe
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ZUM SAISONSTART DÜRFEN ZEITGLEICH 300 GÄSTE INS BAD
Die Stadt Biedenkopf hat laut Fachdienstleiter Wolfgang Müller versucht, eine
praktikable Besucherzahl für das Lahnauenbad in Corona-Zeiten zu ermitteln. Orientierung gaben dabei Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen.
Im Schwimmerbecken (458 Quadratmeter) dürfen sich laut Verordnung höchstens 92 Personen aufhalten, da
pro Badegast fünf Quadratmeter vorgeschrieben sind. Im Nichtschwimmerbecken (370 Quadratmeter) sind es 74 Personen; im Babybecken (19 Quadratmeter) vier Personen.
Insgesamt dürfen somit 170 Personen gleichzeitig in die Becken. Fachleute gehen davon aus, dass im Sommer auf jeden Badegast
im Wasser zwei weitere kommen, die sich gerade auf der Liegewiese aufhalten. Neben den 170 Leuten im Wasser könnten somit weitere 340 ins Bad gelassen werden, ohne dass es in den Becken zu eng wird. Macht insgesamt 510 Gäste im Bad. Auch die Liegewiesen sind für diese Zahl groß genug.
Für den
Saisonstart plant die Stadt aber vorsichtig: Zunächst sollen maximal 300 Gäste eingelassen werden. Wenn es gut läuft, wird die Zahl auf 510 angehoben.
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