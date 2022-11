Barockmusik und Weltmusik erleben

Das Weltmusik-Ensemble "Quadro Nuevo" gestaltet das Jahresabschluss-Konzert der Eckelshausener Musiktage am 30. Dezember im Biedenkopfer Rathaus. (© Quadro Nuevo)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BIEDENKOPF-ECKELHAUSEN - Die Eckelshausener Musiktage lassen das Festivaljahr 2022 mit zwei Konzerten ausklingen. Am Sonntag, 27. November, ab 17 Uhr gestaltet der künstlerische Leiter Julius Berger im Glaspavillon Velte in Eckelshausen das Adventskonzert. Am Freitag, 30. Dezember, ab 20 Uhr spielt das Weltmusik-Ensemble "Quadro Nuevo" beim Jahresabschlusskonzert im Biedenkopfer Rathaussaal.

Ägäische Mythen-Melodien und orientalische Grooves

Freuen dürfen sich alle Musikfreunde auf ein Wiederhören mit dem künstlerischen Leiter der Eckelshausener Musiktage, dem Cellisten Julius Berger. Das Adventskonzert gestaltet er gemeinsam mit seiner ebenfalls Cello spielenden Ehefrau Hyun-Jung Berger und der Harfenistin Marlis Neumann, die an der Universität Augsburg lehrt. Zu hören sind Werke der Barockmeister Benedetto Marcello und Giuseppe Valentini sowie des Klassikers Luigi Boccherini und des 1962 auf Sizilien geborenen Cellisten Giovanni Sollima. Zwischen den Musikstücken liest Berger aus seinem Buch "Tautropfen".

Das 32. Jahr der Eckelshausener Musiktage war zugleich das erste ohne die Festivalgründerin Annemarie Gottfried, die am 6. Mai im Alter von 98 Jahren gestorben ist.

Für das Adventskonzert hatte sie stets kleine Kunstwerke angefertigt, die für einen guten Zweck verkauft wurden. Da diese Tradition nun erloschen ist, haben sich die Veranstalter um Festival-Chefin Mareile Zürcher entschieden, das Adventskonzert diesmal nicht als Benefiz anzubieten.

Das zweite Konzert zum Jahresende ist für den Abend vor Silvester geplant: Das Weltmusik-Ensemble "Quadro Nuevo" ist zum wiederholten Mal im Rathaussaal Biedenkopf zu Gast - aus Freundschaft zu den Eckelshausener Musiktagen. Denn "zwischen den Jahren" verlässt das Ensemble seine bayerische Heimat normalerweise nicht.

Das Publikum darf sich unter der Überschrift "Mare" (Meer) auf Klänge aus fernen Welten, Tango, ägäische Mythen-Melodien, orientalische Grooves und waghalsige Fahrtenlieder freuen.