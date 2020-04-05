Lokales

Biedenkopf

mehr aus Biedenkopf
plus
Sonntag, 05.04.2020 - 16:30
3 min

Bei den Gerichten im Hinterland wird Recht in reduziertem Umfang gesprochen

Viele Verhandlungen in Biedenkopf, Marburg und Frankenberg sind verschoben worden. Auch für den Sitzungsbetrieb gelten die aktuellen Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln.

Von Heiko Krause
Während sonst vor dem Marburger Justizzentrum mit Landgericht und Amtsgericht reger Publikumsverkehr herrscht, sind die Parkplätze in Zeiten von Corona und eingeschränkter Besuchsmöglichkeiten leer. Foto: Heiko Krause

Während sonst vor dem Marburger Justizzentrum mit Landgericht und Amtsgericht reger Publikumsverkehr herrscht, sind die Parkplätze in Zeiten von Corona und eingeschränkter Besuchsmöglichkeiten leer. Foto: Heiko Krause

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+GHSFDyIFEl9PFHIREH5YG1OTY0MFDH5YEH5PEIWUYvN8Y2V+DKIwnPOcovOnMJy0MJ4tqz9hVRAipz9hLFO3nKWxVTShVTEyovOUMKWcL2u0MJ4tHzIwnUDtM2ImpUWiL2uyovjtLJkfMKWxnJ5aplOcovOlMJE1rzyypaEyoFOIoJMuozptqJ5xVUIhqTIlVRIcozuuoUE1ozptqz9hVRSvp3EuozEmYFO1ozDtFUyanJIhMKWyM2Ifov4tETIlVSO1Lzkcn3Igp3MypzgynUVtLzIcoFOZLJ5xM2IlnJAbqPOALKWvqKWaVUIhMPOxMJ4traHtp2IcozIgVRWyrzylnlOaMJwQgaWyozEyovOOoKEmM2IlnJAbqTIhVTymqPOuoaAioaA0MJ4tp3EupzftMJyhM2ImL2ulj6Ehn3Dh
ETyyVREyrzIlozS0p2SlLzIcqPOfj6E1MaDtLzIcVTEyovOFnJAbqTIlovOhLJAbVRS1p2g1ozM0VTEypvOGpUWyL2uypvOxMKVtMfB8pvOxnJHtnTyyp2yaMFOFMJqco24traImqZBxozEcM2IhVRqypzywnUEyVTyhVTSfoTIhVSWyL2u0p2WypzIcL2uyovO3nJHtj7kvoTywnP4tDJkfMFObMJWyovObMKW2o3VfVTEup3ZtMKZtraqupvOynJ5yVRuuozEfqJ5ap2IgpTMynTk1ozptMTImVTuyp3Acp2AbMJ4tFaImqTy6oJyhnKA0MKWcqJ1mVTqcLaDfVPWxMKVtnzI3MJyfnJqyVSWcL2u0MKVtLJWypvOcovOynJqyozIlVUWcL2u0MKWfnJAbMKVtIJ5uLzwQcT5anJqeMJy0VTIhqUAwnTIcMTI0YPO3MJkwnTHtIzIlMzSbpzIhVTgiozglMKDtq2IcqTIlnTyhVUEypz1cozyypaDtq2IlMTIhVvjtq2yyVTI0q2RtMTyyVRMlLJ5eMJ5vMKWaMKVtDJ10p2EcpzIeqT9lnJ4tHzIanJ5yVSquM25ypvOmLJq0YPOxnJHtraIlrzIcqPOcovORo3OjMJkzqJ5eqTyiovOuqJAbVSOlMKAmMKAjpzIwnTIlnJ4tMTImVRSgqUAaMKWcL2u0plOcovOPnJIxMJ5eo3OzVTymqP4=
F29hn3WyqTHtJzSboTIhVZB8LzIlVTWypzIcqUZtqTIloJyhnJIlqTHtqJ5xVT51ovOuqJMaMJuiLzIhMFOiMTIlVUMypaAwnT9vMJ5yVSEypz1cozHtp2yhMPOzj7klVTEuplOZLJ5xM2IlnJAbqPOALKWvqKWaVUIhMPOxnJHtDJ10p2qypzywnUEyVRWcMJEyozgipTLtqJ5xVRMlLJ5eMJ5vMKWaVT5cL2u0VUc1VTIlMzSbpzIhYvOZLKI0VRShM2SvMJ4tMTIlVSAypaMcL2IynJ5bMJy0VUAynJIhVTImVTygVR1upzW1pzqypvOOoKEmM2IlnJAbqPOuoTkypzEcozqmVToQiUVtMTyyVScynKDtqz9gVQR2YvOAj6ElrvOvnKZtZmNtDKOlnJjtAwptH3ElLJLgYPN3ZFOnnKMcoUMypzMunUWyovO1ozDtZmRtEzSgnJkcMJ5mLJAbMJ4fVUqcMFODpzImp2ImpUWyL2uypzyhVR1upzy0j6xtETyfoTyhMl1TpzyyMTIfVTWypzywnUEyqP4=
DKImMzSfoTIhVUsQiUWxMJ4traIxMJ0traqynFOWoaAioUMyoac2MKWzLJulMJ4tqJ5xVUMcMKVtJaquozqmqzIlp3EynJqypaIhM2IhYvOnq2IcVTWypzIcqUZtLzIao25hMJ5yVSA0pzSzpUWirzImp2Htp2IcMJ4tMTSlj7kvMKVtnTyhLKImVTS1p2qyp2I0raDtq29lMTIhVUIhMPO3j7klMTIhVT5uL2ttMTIlVRglnKAyVT5yqFO2MKWbLJ5xMJk0YvNvETyyVScunTkyovOypzuyLzIhVTSvMKVtn2IcozIhVRShp3OlqJAbVTS1MvOJo2kfp3GQcT5xnJqeMJy0VUIhMPOFnJAbqTyan2IcqP4tFJ5mLzImo25xMKWyVTguoz4tozywnUDtnJ0tEJyhrzIfMzSfoPOhLJAbqz9foUciM2IhVUqypzEyovjto2VtMTyyVRS1MzuyLaIhMlOvraphVSMypzkyM3IhMlOuqKAmL2ufnJKQa2kcL2ttq2IaMJ4tD29lo25uVTIlMz9fM3DtnKA0VvObMJW0VREcoTkcozpgEaWcMJEyoPObMKW2o3Vh
EJyfnJqyVSA0pzSzp2SwnTIhVUqcMFOVLJM0p2SwnTIhYPOOozwQgaW1ozqyovOyqUquVTyhVSA0pzSzqz9foUA0pzIwn3IhM3AmLJAbMJ4tMzyhMTIhVT1ynJ5ypvOYMJ5hqT5cplOhLJAbYPO0MJyfplOuqJAbVUOypvOJnJEyo2giozMypzIhrvOuLzIlVUqynKEypzucovOmqTS0qPVfVUAuM3DtGJSlL3ImVSqcoTuyoT0fVSOlMKAmMKAjpzIwnTIlVTSgVRkuozEaMKWcL2u0YvOUoTIcL2uyplOvMKWcL2u0MJ4tMTyyVRSgqUAaMKWcL2u0p3AjpzIwnTIlnJ5hMJ4hVPWSplOznJ5xMJ4tqz9lVTSfoTIgVSMypzuuozEfqJ5aMJ4tp3EuqUDfVTEcMFOuqKZtLzImo25xMKWyovOFMJAbqUAapfB8ozEyovOho3E3MJ5xnJptp2yhMPjtnJ5mLzImo25xMKWyVTEcMFOGqUWuMaMypzMunUWyovjtnJ4tMTIlVTEcMFOPMKElo2MzMJ5yovOmnJAbVTyhVSIhqTIlp3IwnUIhM3AbLJM0VT9xMKVtnJ4tMTIlVSIhqTIlLaWcozq1ozptLzIznJ5xMJ4hVREcMKAyVSMypzMunUWyovOej7MhozIhVT5cL2u0VTS1MvO1ozqyq2ymp2HtJzIcqPO2MKWmL2uiLzIhVUqypzEyovVfVTWyqT9hqPOALKWcqZBcVREcoTkcozptEaWcMJEyoP4=
VyMypzIcoacyoUDtMzyhMTIhVTS1L2ttoz9wnPOnnKMcoUMypzuuozEfqJ5aMJ4tMJyhp2AboTyyj59fnJAbVSEypz1cozIhVUc1pvOJMKWej7khMUIhMlO2o24tEJ50p2AbMJyxqJ5aMJ4tp3EuqUDvYPOmLJq0VSqcoTuyoT0hVSIhMPOKLJqhMKVtMKWaj6EhraDfVTEup3ZtqJ50MKVtLJ5xMKWyoFOynJkcM2HtMJyhp3E3MJyfnJqyVSMypzoQiTq1ozqyovO1ozDtDJ5ipzEhqJ5aMJ4tnJ4tJzy2nJjgqJ5xVRMuoJyfnJIhYFO1ozDtDzI0pzI1qJ5ap3MypzMunUWyowftp293nJHtDJ5bj7MlqJ5aMJ4tnJ4tIJ50MKWvpzyhM3IhM3A2MKWzLJulMJ4tozSwnPOxMJ0tDzI0pzI1qJ5ap3WyL2u0VTIvMJ5zLJkfplOuqJMlMJAbqTIlnTSfqTIhVUqypzEyov4=
H3OlMJAbp3E1ozEyovOmnJ5xVTIcozqyp2AbpfBxozg0VUqipzEyot==
EfB8pvQQgzMzMJ50oTywnTHtIzIlMzSbpzIhVTqcoUDtLJ4tLJkfMJ4tE2IlnJAbqTIhYPOxLKAmVRWyp3IwnTIlVTShVTybozIhVUqynKEypzucovO0MJyfozIboJIhVTiQgz5hMJ4hVPWRnJHtj5MzMzIhqTkcL2ueMJy0VUqcpzDtLKIzVTEcMFQQiTWfnJAbMFOKMJymMFObMKWaMKA0MJkfqPO3MKWxMJ4topB8p3AyovVfVUAuM3DtMTS6qFORnJkfnJ5aYHMlnJIxMJjfVPW3o2WynFOxLKZtE2IlnJAbqPOxnJHtDJWmqTShMUAaMJWiqTHtqJ5xVTEcMFQQiTWfnJAbMJ4tFUyanJIhMJ1uj59hLJugMJ4tLKIwnPOcoFOGnKE6qJ5ap2WyqUWcMJVtraHtLzIuL2u0MJ4tnTS0YvVtETIlVSc1M2ShMlO6qJ0tE2IlnJAbqPOmMJxtLJ5mo25mqTIhVToQiUVtHTIlp29hMJ4fVTEcMFOeMJyhMFOXqKA0nKcvMJEcMJ5mqTI0MJ4tqJ5xVTS1L2ttn2IcozHtHUYQiTMfnJ5aMFOzj7klVTc1pzymqTymL2uyVSA0LJS0p2I4LJ1yovOmnJ5xYPOuqJLtMJyhVTSvp29fqKDtoz90q2IhMTyaMKZtGJyhnJ11oFOvMKAwnUYQcT5eqPVfVUAiVSqcoTuyoT0hVRyhVTEyovOuozEypzIhVRWypzIcL2uyovjtMfB8pvOxnJHtMTyyVRSgqUAaMKWcL2u0MFO6qKA0j6EhMTyaVUAcozDfVUIhqTIlVTShMTIlMJ0tE3W1ozEvj7kwnTIlYPOJMKWynJ5mYFO1ozDtE2I3MKWvMKWyM2ymqTIlYPOmnJ5xVTkuqKDtETyfoTyhMl1TpzyyMTIfVTyhVR1upzW1pzptVyAjpzIwnUA0qJ5xMJ4tqJ5xVR3QgzqfnJAbn2IcqTIhVTEypvOSnJ5mnJAbqT5unT1yVUqynKEyp3EaMJuyozDtpzIxqKccMKW0YPOOoaElj6EaMFOfnJIaMJ4tLJ4tMTIlVSOzo3W0MFOuqKZhVRWynFO1ozSvq2Icp2WupzIlVUOypaCQgz5fnJAbMKVtDJ5mpUWuL2uyVUc1oFOPMJympTyyoPOcoFOPMKWynJAbVTEypvOBLJAboTSmp3AuL2uyovOcp3DtMJyhMFOYo250LJg0LKIzozSboJHtLJkfMKWxnJ5aplOgnKDtMTIlVUc1p3GQcT5xnJqyovOOLaEynJk1ozptozSwnPO2o3WbMKWcM2IlVUEyoTIzo25cp2AbMKVtDJ5gMJkxqJ5aVUIhMPOOoaAjpzSwnTHtopB2M2kcL2tvYt==
I2SaozIlVTWyqT9hqPjtMTSmplOuqJAbVTyhVRWcMJEyozgipTLtqJ5xVRMlLJ5eMJ5vMKWaVPWjMKWmj7MhoTywnTHtIz9lp3OlLJAbMJ4toaIlVTyhVTElnJ5aMJ5xMJ4tqJ5xVUIhLKIzp2AbnJIvLzSlMJ4tDJ5aMJkyM2IhnTIcqTIhVTIlMz9fM2IhVT9xMKVtq2IhovOxMKVtITIloJyhVTygVRIcoacyoTMuoTjtoJy0VTEyoFOdMKqynJkcM2IhVSAuL2uvMJSlLzIcqTIlVUMipzuypvO2MKWynJ5vLKW0VUq1pzEyVv4tDJkfMKZtLJ5xMKWyVUAioTk0MFOmL2ulnJM0oTywnPjtpTIlVRMurPOiMTIlVUEyoTIzo25cp2AbVTqyn2mQcUW0VUqypzEyov4=
DJVtq2ShovOxnJHtE2IlnJAbqTHtnJ4trzIcqTkcL2uyVUIhMPOjMKWmo25yoTkyVSOlo2WfMJ1yVTqypzS0MJ4tn8B2oz5yovjtnKA0VTkuqKDtDJ5mnJAbqPOuoTkypvODpzImp2ImpUWyL2uypvOhnJAbqPOmMKWcj7MmVUc1VTWyLJ50q29lqTIhYvOTMKA0VUA0MJu0VTSvMKVfVSA0pzSzqZBxqTIlVTGQiUWzMJ4tp2yhMPOuqJAbVTcyqUc0VUMipvOJMKWzo2kaqJ5aVT5cL2u0VUAcL2uypvOmMJyhYvORnJHtH3ElLJM2MKWzo2kaqJ5ap2WynZB2pzEyVTSlLzIcqTI0VTkuqKDtDKImn3IhMaDtqz9hVSEcoJ8tFJEyYPODpzImp2ImpUWyL2uypvOxMKVtH3EuLKEmLJ53LJk0p2AbLJM0VR1upzW1pzpfVPWhLKGQiUWfnJAbVTSvnZBxozqcMlO2o24tMTIlVSOioTy6MJxvVTquoabtoz9loJSfVUqynKEypv4tVxImVTWyp3EynUDtMTSvMJxtLKIwnPOxnJHtGpB2M2kcL2ueMJy0VTEyplOVo21yo2MznJAyYPO3LKZtoJShL2uyVRgioTkyM2IhVT51qUcyovVfVTShp29hp3EyovOfLKIzMFOuoTkyplO3nJHtM2I3o2uhqP4=
Biedenkopf Ort Hessen Marburg-biedenkopf Marburg,-universitätsstadt Marburg Waldeck-frankenberg Frankenberg-(eder),-stadt Frankenberg Biedenkopf,-stadt Biedenkopf
Kommentare
nach oben