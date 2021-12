Jetzt teilen:

BIEDENKOPF - Die Polizei Biedenkopf hat am Freitag, 24. Dezember, um kurz nach 5 Uhr in der Breitenweise einen SUV kontrolliert. Dabei ergab sich der Verdacht, dass der 53 Jahre alte Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel fuhr. Der Drogentest reagierte dann tatsächlich positiv auf THC, der Alkotest zeigte etwas über 0,7 Promille an. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe und untersagte die Weiterfahrt.