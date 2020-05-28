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Donnerstag, 28.05.2020 - 16:08
4 min

Berufsausbildung mit Abstand in Biedenkopf

Nach Pfingsten kehren auch die letzten Klassen an die Beruflichen Schulen Biedenkopf zurück.

Susan Abbe: Redakteurin Biedenkopf
Von Susan Abbe
Redakteurin Biedenkopf
Nach Pfingsten werden auch die letzten Klassen an die Beruflichen Schulen Biedenkopf zurückkehren. Die Schulleitung erarbeitet dazu einen Stundenplan, der für alle gut 1200 Schüler eine Mischung aus Präsenzunterricht und Homeschooling vorsieht. Foto: Susan Abbe

Nach Pfingsten werden auch die letzten Klassen an die Beruflichen Schulen Biedenkopf zurückkehren. Die Schulleitung erarbeitet dazu einen Stundenplan, der für alle gut 1200 Schüler eine Mischung aus Präsenzunterricht und Homeschooling vorsieht. Foto: Susan Abbe

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Fotos
Nach Pfingsten werden auch die letzten Klassen an die Beruflichen Schulen Biedenkopf zurückkehren. Die Schulleitung erarbeitet dazu einen Stundenplan, der für alle gut 1200 Schüler eine Mischung aus Präsenzunterricht und Homeschooling vorsieht. Foto: Susan Abbe

Nach Pfingsten werden auch die letzten Klassen an die Beruflichen Schulen Biedenkopf zurückkehren. Die Schulleitung erarbeitet dazu einen Stundenplan, der für alle gut 1200 Schüler eine Mischung aus Präsenzunterricht und Homeschooling vorsieht. Foto: Susan Abbe

Auch in den Beruflichen Schulen Biedenkopf findet Unterricht nur noch in Kleingruppen und mit Abstand statt. Foto: Susan Abbe

Auch in den Beruflichen Schulen Biedenkopf findet Unterricht nur noch in Kleingruppen und mit Abstand statt. Foto: Susan Abbe

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MÖGLICHKEITEN

Die offiziellen Bewerbungsfristen für die Bildungsangebote der Beruflichen Schulen Biedenkopf im neuen Schuljahr sind zwar abgelaufen: Aber es gibt in einigen Bereichen noch freie Kapazitäten, sagt der stellvertretende Schulleiter Olaf Menn.

Er lädt Schüler, die noch nicht wissen, wie es für sie nach den Ferien weitergeht, ein, sich zu melden und über Möglichkeiten beraten zu lassen.

Infos zur Schule und Kontakt im Internet unter www.bs-biedenkopf.org und unter Telefon 0 64 61-7 59 70.

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