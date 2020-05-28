Donnerstag, 28.05.2020 - 16:08
4 min
Berufsausbildung mit Abstand in Biedenkopf
Von Susan Abbe
Redakteurin Biedenkopf
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MÖGLICHKEITEN
Die offiziellen Bewerbungsfristen für die Bildungsangebote der Beruflichen Schulen Biedenkopf im neuen Schuljahr sind zwar abgelaufen: Aber es gibt in einigen Bereichen noch freie Kapazitäten, sagt der stellvertretende Schulleiter Olaf Menn.
Er lädt Schüler, die noch nicht wissen, wie es für sie nach den Ferien weitergeht, ein, sich zu melden und über Möglichkeiten beraten zu lassen.
Infos zur Schule und Kontakt im Internet unter www.bs-biedenkopf.org und unter Telefon 0 64 61-7 59 70.
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