Besuchsverbot in Biedenkopfer Krankenhaus und Seniorenzentren

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BIEDENKOPF - Das DRK-Krankenhaus Biedenkopf sowie DRK-Seniorenzentren Lahnaue und Wallau setzen auf Besuchsverbote als Schutz für Patienten, Mitarbeiter und Bewohner ein.

Am Montag, 19. Oktober, gab es eine entsprechende Pressemitteilung des DRK-Kreisverbandes.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Fallzahlen und dem Inzidenzwert von 74,6 im Kreis Marburg-Biedenkopf am Sonntag, hat der Kreisverband ab sofort bis zum 3. November ein generelles Besuchsverbot ausgesprochen. "Diese Entscheidung ist uns sicherlich nicht leicht gefallen und wir wissen, dass gerade die Bewohner von Seniorenheimen darunter leiden, dass sie ihre Angehörigen nun eine Zeit lang nicht sehen können, aber der Schutz unserer Patienten, Bewohner und Mitarbeiter steht an oberster Stelle", so A. Cornelia Bönnighausen, Vorstandsvorsitzende des DRK Kreisverbandes Biedenkopf.

Kreisverband wartet auf bestellte Schnelltests

Bereits im Mai habe Bundesgesundheitsminister Jens Spahn präventive Reihentests in Krankenhäusern und Pflegeheimen uangekündigt.

Von den neuen Schnelltests, die Infektionen in Rekordzeit nachweisen können, hat A. Cornelia Bönnighausen, noch keinen gesehen, auch wenn 1000 Stück frühzeitig bestellt wurden. "Mit den Corona-Schnelltests können Infektionen schnell erkannt und somit verhindert werden, dass sich das Virus ausbreitet. Diese Tests sind sicherlich für das Pflegepersonal, Bewohner und Patienten unabdingbar. Gerade im Krankenhaus und unseren Seniorenzentren handelt es sich schließlich zum Großteil um Risikopatienten, für die eine Infektion lebensbedrohlich sein kann", so A. Cornelia Bönnighausen.