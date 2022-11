Betriebe in Biedenkopf besichtigen und Jobs finden

Ausbilder Felix Weber zeigt interessierten Geflüchteten den von Azubis gebauten Miniatur-Traktor bei Elkamet. (© Kerstin Warnecke/BLEIB!dabei)

BIEDENKOPF - Ein Metallfaden, so dünn wie ein Haar, schneidet eine sternförmige Form aus einem Metallblock. Die Gruppe von Menschen aus der Ukraine und Syrien steht beeindruckt vor der Maschine. Felix Weber, Ausbilder bei Elkamet, erklärt, dass die vielen Stromschläge, die durch den Metallfaden geleitet werden, einen solch feinen Schnitt ermöglichen.

Auch wenn einige der Interessierten die Erklärungen nicht verstehen, halten sie doch die sternförmige Form in der Hand, sehen wie sie erzeugt wurde, und stellen Fragen. „Open VOICE“ heißen die Angebote für Flüchtlinge. Den Anfang machte Elkamet in Biedenkopf.

Das Büro für Integration des Landkreises Marburg-Biedenkopf bietet mit Unterstützung von „BLEIB!dabei“, dem Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft, und der Arbeitsagentur Marburg wieder eine Reihe von Betriebsbesichtigungen für Geflüchtete und Menschen mit Migrationshintergrund an.

Elkamet produziert am Standort Biedenkopf Profile und Hohlkörper für die weltweite Fahrzeug- und Beleuchtungsindustrie. „Dieses Jahr haben die Azubis die Aufgabe, einen Miniaturtraktor herzustellen. Im nächsten Jahr wird es ein Formel-1-Fahrzeug sein, das mit Hilfe von 3-D-Druck erzeugt werden soll,“ erklärt Weber.

Deutschunterricht während der Ausbildung

Am Standort Biedenkopf sind derzeit 57 Auszubildende in sieben Ausbildungsberufen beschäftigt. Sechs davon haben einen Migrationshintergrund, erklärt Ausbildungsleiter Ralf Schmidt. Er gibt einen Überblick über die Geschäftsfelder des weltweit agierenden Unternehmens mit insgesamt 1200 Mitarbeitern. „Uns war schon früh bewusst, dass wir Menschen mit Fluchthintergrund unterstützen wollen“, sagt Schmidt. „Unser Engagement zahlt sich heute aus.“

Ein Beispiel dafür sei Sohbatullah Kakani aus Afghanistan. Er startete 2019 mit einer Ausbildung zum Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik. Heute arbeitet er bei Elkamet im Formenbau und ist für die Materialbestellung und -bereitstellung zuständig. Eine Schule konnte er im Heimatland nicht besuchen.

„Ich musste alles neu lernen: Lesen, Schreiben, Rechnen. Aber man kann das schaffen“, erklärt er.

„Während meiner ganzen Ausbildungszeit habe ich über den Betrieb jede Woche Deutschunterricht bekommen. Hier konnte ich auch alles fragen, was ich in der Berufsschule nicht verstanden hatte“, berichtet Kakani. Unterstützung erhielt er in der Anfangszeit auch von Christoph Rettler, Berater beim Flüchtlingsberatungsnetzwerk „BLEIB!dabei“, das vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales und dem Europäischen Sozialfonds gefördert wird. Hier fand Kakani den Weg zur Abendschule, machte seinen Hauptschulabschluss und wurde bei der Bewerbung für Elkamet unterstützt.

DRK-Krankenhaus und Seniorenheim kennenlernen

Die nächsten Betriebsbesichtigungen sind am 22. November von 10 bis 13 Uhr im DRK-Krankenhaus Biedenkopf und am 24. November von 11 bis 13 Uhr im DRK-Seniorenheim Lahnaue in Biedenkopf.

Anmeldung: Landkreis Marburg-Biedenkopf, Büro für Integration, Lydia Koblofsky, Telefon 0160-91983557, E-Mail-Adresse: voice@marburg -biedenkopf.de.