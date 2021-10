Betrüger erbeuten in Marburg-Biedenkopf 16 000 Euro

Mit einem sogenannten Schockanruf waren Betrüger im Landkreis Marburg-Biedenkopf erfolgreich. (Symbolfoto: Goss Vitalij/Fotolia)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG - Ein angeblicher Arzt ruft an, teilt mit, dass die Tochter nach einem Unfall ins Krankenhaus eingeliefert worden sei und man daher ein Medikament extra einfliegen müssen. Wie die Polizei mitteilt, haben Betrüger mit dieser fiesen Schockanruf-Masche am Mittwoch im Landkreis Marburg-Biedenkopf von einem über 80 Jahre alten Mann 16 000 Euro erbeutet.

Der Mann habe, so die Polizei, nach dem Anruf des angeblichen Arztes Angst um seine Tochter gehabt, und so sei es für ihn keine Frage gewesen, für das notwendige Medikament in Vorkasse zu treten. Die Geschichte spiegele das rücksichtslose und skrupellose Vorgehen der Betrüger wider, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei: sofort auflegen, sobald ein Anrufer am Telefon Geld fordert; den mutmaßlich von dem Unglück betroffenen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Rufnummer anrufen (dabei bewusst neu wählen); keine Details zu familiären oder finanziellen Verhältnissen preisgeben; niemals Geld an Fremde übergeben bzw. kein Geld auf unbekannte Konten überweisen.