Biedenkopf: 20-Jährige rassistisch beleidigt

Biedenkopf - Rassistisch beleidigt wurde am Samstagnachmittag eine 20-jährige Frau von zwei unbekannten Männern. Das teilt das Polizeipräsidium Mittelhessen mit. Gegen 16 Uhr habe sich die Frau mit ihrer Familie in einem Schuhgeschäft in der Georg-Kammer-Straße aufgehalten, als sie von zwei Männern angepöbelt und beschuldigt worden seien, einem der beiden das Portmonee gestohlen zu haben. Kundinnen seien auf das Treiben aufmerksam geworden und verständigten die Polizei, woraufhin die Männer das Geschäft in Richtung Industriestraße / Innenstadt verlassen haben sollen.

Die Polizei konnte die Täter nicht mehr antreffen. Zeugenangaben zufolge handele es sich bei dem Wortführer um einen etwa 35 bis 40 Jahre alten Mann mit kurzen Haaren. Dieser sei auffallend groß, etwa 1,90 bis 1,95 Meter, und sei bekleidet gewesen mit einer schwarzen Daunen- oder Bomberjacke mit weißer Aufschrift auf dem Rücken. Die zweite Person habe ein graues Sweatshirt getragen. Die Polizei in Biedenkopf ermittele nun unter anderem wegen verhetzender Beleidigung und bittet neben Hinweisen auf die beiden beschriebenen Männer auch weitere Zeugen des Geschehens, sich unter Telefon 06461-92950 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.