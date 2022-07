Biedenkopf auf vergeblicher Partnersuche für Hallenbadbau

In Gladenbach betreibt die Stadtmarketing-Energie-Bäder Gladenbach GmbH das Freizeitbad Nautilust, das unter anderem über Schwimmer-, Nichtschwimmer-, Kinder- und Vierjahreszeitenbecken verfügt. Die Lahn-Dill-Bergland-Therme in Bad Endbach hat als Charakteristikum einen großen Thermen- und Saunabereich. Das Hallenbad in Friedensdorf wird von einem eigenen Trägerverein als Belegungsbad betrieben. Schwimmzeiten für Mitglieder (auch für Tagesmitglieder) sind freitags und samstags. Als Mitgliederbad wird auch das Hallenbad in Buchenau betrieben, ebenfalls von einem eigenen Verein. In der Umgebung gibt es zudem das Freizeitbad Panoramablick in Eschenburg sowie das Bärenbad in Battenberg, das allerdings im Sommerhalbjahr geschlossen ist.