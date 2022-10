Biedenkopf: Drei Lesungen im November

Jetzt teilen:

BIEDENKOPF - Im November endet die Lesungsreihe "Krimi und mehr" des Kulturvereins BIDKultur und der Biedenkopfer Buchhandlung Stephani. Bis dahin stehen aber noch drei Lesungen auf dem Programm.

Am Donnerstag, 3. November, findet um 19 Uhr die Lyrik-Lesung "Räuber, Schurken, Halsabschneider" mit Andreas Steinhöfel in der Buchhandlung Stephani (Hainstraße 29) statt. Schaurig-schön geht es um Blut- und andere Schandtaten, um Rache und Vergebung, um Reue und Sühne in Gedichten und Balladen. Der Eintritt kostet 5 Euro.

Am Mittwoch, 9. November, um 17 Uhr folgt dann eine Lesung für Kinder und Erwachsene mit Andreas Steinhöfel in der Sparkasse Biedenkopf. Steinhöfel liest aus Roald Dahls Kinderbuchklassiker "Matilda", das er - neben anderen Werken Roald Dahls - dieses Jahr neu aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt hat. Der Eintritt kostet 5 Euro.

Und am Freitag, 18. November, um 19 Uhr gibt es dann im Dorfgemeinschaftshaus Eckelshausen (Bachstraße 11) ein Heimspiel für Hermann Schmidt. In seinem Buch "Literatour - Eine Reise durch die wunderbare Welt der Bücher" erzählt er die schrägen Lebensgeschichten beliebter Autoren, präsentiert kurze Auszüge aus ihren wichtigsten Werken und stellt literarische Schauplätze vor. Der Eintritt hierzu ist frei.

Der Vorverkauf für die Veranstaltungen mit Andreas Steinhöfel findet in der Buchhandlung Stephani statt. Weitere Infos zu den Veranstaltungen auf www.bidkultur.de.