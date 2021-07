Biedenkopf ehrt engagierte Bürger

Jetzt teilen:

BIEDENKOPF - Auch in diesem Jahr möchte die Stadt Biedenkopf mit der Verleihung des Ehrenamtspreises den ehrenamtlich engagierten Einwohnern Anerkennung und Wertschätzung entgegenbringen. Dieses Engagement umfasst unter anderem die gemeinnützige Tätigkeit in Vereinen, Verbänden, Kirchen, Gruppen, Nachbarschaftsinitiativen und Netzwerken.

Der Preis kann sowohl an Einwohner als auch an Personengruppen, Vereine und sonstige gesellschaftlichen Gruppierungen verliehen werden, die sich im Bereich der Stadt Biedenkopf besonders verdient gemacht haben.

Bis zum 26. September 2021 können alle Einwohner, Vereine, Organisationen, Unternehmen und Gruppen mit Sitz in der Stadt Biedenkopf Vorschläge mittels des Formulars an ehrenamts-preis@biedenkopf.de einzureichen. Rückfragen beantwortet Mandy Petzold in der Stadtverwaltung, Telefon 0 64 61-704 312.