Sonntag, 28.06.2020 - 05:30
3 min
Biedenkopf: Ein Auto für die Schmetterlingskinder
Von Susan Abbe
Redakteurin Biedenkopf
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EPIDERMOLYSIS BULLOSA IST NICHT HEILBAR
Bei der genetisch bedingten Krankheit Epidermolysis Bullosa fehlt die Verankerung der Haut.
Die Haut ist extrem empfindlich. Durch Druck kommt es zu schmerzhaften Blasen und offenen WundenDie Haut der Betroffenen muss täglich neu verbunden werden. Das dauert oft mehrere Stunden.
Auch Schleimhäute, etwa in der Speiseröhre, können betroffen sein. Im schlimmsten Fall geht es dann nicht ohne Magensonde.
Weil die Haut der Patienten so empfindlich ist, wird sie mit den zarten Flügeln eines Schmetterlings verglichen. Deshalb werden die Betroffenen auch Schmetterlingskinder genannt.
Epidermolysis Bullosa ist nicht heilbarDie Krankheit bleibt ein Leben lang.
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