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Sonntag, 28.06.2020 - 05:30
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Biedenkopf: Ein Auto für die Schmetterlingskinder

463.000 Euro sind nach dem RTL-Spendemarathon bei der Interessengemeinschaft Epidermolysis Bullosa mit Sitz in Biedenkopf eingegangen. Wofür das Geld nun eingesetzt wird.

Susan Abbe: Redakteurin Biedenkopf
Von Susan Abbe
Redakteurin Biedenkopf
Beim RTL-Spendenmarathon konnte die Interessengemeinschaft Epidermolysis Bullosa (IEB) die Situation der Schmetterlingskinder einem Millionenpublikum vorstellen. Als Projektpatin war RTL-Moderatorin Victoria Swarovski mit an Bord. Sie besuchte Evelin, die von der schweren Hautkrankheit betroffen ist. Foto: RTL/Stiftung RTL - Wir helfen Kindern

Beim RTL-Spendenmarathon konnte die Interessengemeinschaft Epidermolysis Bullosa (IEB) die Situation der Schmetterlingskinder einem Millionenpublikum vorstellen. Als Projektpatin war RTL-Moderatorin Victoria Swarovski mit an Bord. Sie besuchte Evelin, die von der schweren Hautkrankheit betroffen ist. Foto: RTL/Stiftung RTL - Wir helfen Kindern

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Beim RTL-Spendenmarathon konnte die Interessengemeinschaft Epidermolysis Bullosa (IEB) die Situation der Schmetterlingskinder einem Millionenpublikum vorstellen. Als Projektpatin war RTL-Moderatorin Victoria Swarovski mit an Bord. Sie besuchte Evelin, die von der schweren Hautkrankheit betroffen ist. Foto: RTL/Stiftung RTL - Wir helfen Kindern

Beim RTL-Spendenmarathon konnte die Interessengemeinschaft Epidermolysis Bullosa (IEB) die Situation der Schmetterlingskinder einem Millionenpublikum vorstellen. Als Projektpatin war RTL-Moderatorin Victoria Swarovski mit an Bord. Sie besuchte Evelin, die von der schweren Hautkrankheit betroffen ist. Foto: RTL/Stiftung RTL - Wir helfen Kindern

Mit dem neuen Auto kann die mobile Wundschwester Rebekka Drägerdt (vorn) nun Schmetterlingskinder in halb Deutschland besuchen. Mit ihr freuen sich (von links) Susanne Köhl, Dirk Plefka vom Förderverein der IEB, Horst Köhl, Bettina Höflein und Schirmherr Andreas Steinhöfel. Foto: Susan Abbe

Mit dem neuen Auto kann die mobile Wundschwester Rebekka Drägerdt (vorn) nun Schmetterlingskinder in halb Deutschland besuchen. Mit ihr freuen sich (von links) Susanne Köhl, Dirk Plefka vom Förderverein der IEB, Horst Köhl, Bettina Höflein und Schirmherr Andreas Steinhöfel. Foto: Susan Abbe

Traditionell laufen Schmetterlingskinder beim Biedenkopfer Hungerlauf mit. In diesem Jahr musste der Lauf wegen der Corona-Pandemie leider ausfallen. Archivfoto: Susan Abbe

Traditionell laufen Schmetterlingskinder beim Biedenkopfer Hungerlauf mit. In diesem Jahr musste der Lauf wegen der Corona-Pandemie leider ausfallen. Archivfoto: Susan Abbe

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EPIDERMOLYSIS BULLOSA IST NICHT HEILBAR

Bei der genetisch bedingten Krankheit Epidermolysis Bullosa fehlt die Verankerung der Haut.

Die Haut ist extrem empfindlich. Durch Druck kommt es zu schmerzhaften Blasen und offenen WundenDie Haut der Betroffenen muss täglich neu verbunden werden. Das dauert oft mehrere Stunden.

Auch Schleimhäute, etwa in der Speiseröhre, können betroffen sein. Im schlimmsten Fall geht es dann nicht ohne Magensonde.

Weil die Haut der Patienten so empfindlich ist, wird sie mit den zarten Flügeln eines Schmetterlings verglichen. Deshalb werden die Betroffenen auch Schmetterlingskinder genannt.

Epidermolysis Bullosa ist nicht heilbarDie Krankheit bleibt ein Leben lang.

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