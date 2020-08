Biedenkopf - eine "Perle der oberen Lahn"

Das Hinterlandmuseum startet die Museumssaison wegen des Coronavirus mit einer reduzierten Öffnungszeit: Geöffnet hat das Museum dienstags bis freitags von 14 bis 18 Uhr, sowie samstags, sonntags und an gesetzlichen Feiertagen von 10 bis 18 Uhr. Beim Besuch des Museums ist das Tragen einer selbst mitgebrachten Mund-Nase-Bedeckung für die Besucher verpflichtend.

Zudem gelten die üblichen Hygiene- und Abstandsbestimmungen

Die Eintrittspreise: Erwachsene: 2,50 Euro; Kinder bis 14 Jahre: 1,30 Euro; Gruppen pro Person jeweils: 2,00 Euro; Schulgruppen pro Person: 1,00 Euro. Für Inhaber der Ehrenamtscard ist der Eintritt frei.

Weitere Informationen beim Hinterlandmuseum im Landgrafenschloss in Biedenkopf, Telefon: 0 64 61-92 46 51, per E-Mail an Hinterlandmuseum@marburg-biedenkopf.de oder online unter www.marburg-biedenkopf.de.