Biedenkopf: Elkamet-Azubis bauen Wasserstoff-Fahrzeug

MARBURG-BIEDENKOPF - Eines der ersten Unternehmen im Kreis, die das Thema Wasserstoff in der Ausbildung thematisieren, ist die Firma Elkamet Kunststofftechnik GmbH in Biedenkopf. In einer experimentellen Schulung im Marburger Chemikum haben Auszubildende und Studenten des Unternehmens das Gas Wasserstoff besser kennengelernt. Die Elkamet-Azubis planen, ein mit Wasserstoff betriebenes Fahrzeug für den Werksverkehr zu bauen.

Wasserstoff wird als ein Schlüsselelement der Energiewende gesehen, um die bekannten fossilen Energieträger abzulösen.

"Der Einsatz von Wasserstoff, vor allem in Fabriken, wird uns in Fragen des Klimaschutzes wirklich weiterbringen", betont Erich Weber, Energiecoach des Landkreises, der die Schulung mit organisiert hat. "Beispielsweise bei der Stahlproduktion oder bei der Herstellung von Chemieprodukten ist Wasserstoff in Zukunft nicht mehr wegzudenken", so Weber.

Die Umwandlung von Wasserstoff in Strom und die Untersuchung von dabei entstehenden Energieverlusten waren die Schwerpunkte der zweistündigen Experimental-Schulung. Die Schulung entstand in Zusammenarbeit mit einem Forschungsverbund, zu dem auch die Marburger Uni gehört.

Fotos Auszubildende und Studenten der Firma Elkamet beschäftigen sich bei einer Experimentalschulung im Chemikum mit der Umwandlung von Wasserstoff in Strom und den dabei entstehenden Energieverlusten. Sie haben ein Modell (kleines Bild) des Fahrzeugs erstellt, das bald in großer Version auf dem Werksgelände fahren soll. Fotos: Landkreis Marburg-Biedenkopf 2

"Hier werden Grundlagen zum Einsatz von Wasserstoff als Energieträger vermittelt", erläutert Christof Wegscheid-Gerlach, Mitglied des Direktoriums Chemikum Marburg. Die Experimente umfassten die Themen Herstellung, Lagerung und Anwendung von Wasserstoff. Auch auf die Charakteristika und das Vorkommen des Gases Wasserstoff sowie die Abläufe innerhalb einer Brennstoffzelle wurde eingegangen. Ein Modell einer Brennstoffzelle veranschaulichte die einzelnen Schritte der Stromerzeugung.

Die Firma Elkamet sieht in der Nutzung von Wasserstoff für die Energiewende großes Potenzial. Das Seminar bildet den Auftakt einer berufsfeldübergreifenden Arbeitsgruppe: Acht Auszubildende und zwei Studenten werden sich nun ein halbes Jahr mit dem Thema Wasserstoff beschäftigen. Im Rahmen des Projekts soll ein mit Wasserstoff betriebenes Fahrzeug für den Werksverkehr gebaut werden. Damit will sich Elkamet Erfahrungen in diesem Bereich aneignen.

"Dieses Projekt stellt eine gute Basis für die Weiterentwicklung bestehender und die Möglichkeit der Erschließung neuer Betätigungsfelder dar", verdeutlicht Michael Schmidt, Leiter Produktivität & Effizienz bei Elkamet.

Die Arbeit an dem Projekt solle insbesondere Auszubildende und Studierende für neue Technologien begeistern. Elkamet lege einen besonderen Wert auf nachhaltige Ausbildung in interessanten Technologie- und Arbeitsfeldern.

Der Landkreis Marburg-Biedenkopf ist HyStarter-Wasserstoffregion. Die Veranstaltung ist ein Baustein des HyStarter-Projekts, das Potenziale und Ideen der Wasserstoffnutzung erforscht. Weitere Informationen zum Projekt gibt es auf https://tinyurl.com/2p8zu346.