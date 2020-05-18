Montag,
18.05.2020 - 18:30
2 min
Biedenkopf: Klaus Dieter Roßbach legt Amt nieder
Der Vorsitzende des Biedenkopfer Haupt- und Finanzausschusses hat sein Amt niedergelegt. Der Sozialdemokrat schweigt zu den Gründen.
Von Susan Abbe
Redakteurin Biedenkopf
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