Biedenkopf: Opfer starb nach Messerstichen

Biedenkopf. Der am Sonntag Der am Sonntag in Biedenkopf tot aufgefundene 35-Jährige wurde erstochen. Das hat die Obduktion der Leiche ergeben. Der Körper des aus Somalia stammenden Mannes habe mehrere Stichverletzungen aufgewiesen, sagte Timo Ide, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft in Marburg, auf Nachfrage dieser Zeitung.

Ob ein am Tatort gefundenes Messer die Tatwaffe sei, werde kriminaltechnisch untersucht. Der Mann starb zwischen Freitag und Sonntag, vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag.

Tatverdächtig ist ein 29-jähriger Asylbewerber, der wie das Opfer aus Somalia stammt und im Hinterland lebt. Er bleibt wegen des Verdachts auf Totschlag in Untersuchungshaft. Die Tat ziehe umfangreiche, vor allem kriminaltechnische Untersuchungen nach sich, die einige Wochen andauern würden, sagte Staatsanwalt Ide.

Der 29-jährige Tatverdächtige war am Sonntag in Marburg von Polizisten kontrolliert worden. Er stand unter Alkoholeinfluss und äußerte, Tage zuvor in einer Wohnung in Biedenkopf eine Person getötet zu haben. Beamte der sofort alarmierten Polizeistation in Biedenkopf fanden kurze Zeit später tatsächlich einen Toten in einer Wohnung in der Innenstadt.

Die Kriminalpolizei sucht weiter nach Zeugen: Wem ist am Freitag (28. August) oder in der Nacht zum Samstag (29. August) rund um den Marktplatz in Biedenkopf eine Person aufgefallen, die sich ungewöhnlich verhielt und/oder eventuell an der Bekleidung Verschmutzungen aufwies? Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.