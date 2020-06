Biedenkopf will das Freibad im Juli öffnen

Aus finanziellen Gründen müsste sich die Stadt Biedenkopf den Betrieb von Freizeiteinrichtungen aktuell verkneifen, wie Bürgermeister Joachim Thiemig (SPD) erläutert. Denn infolge der Corona-Krise sind schon jetzt massive Steuereinbrüche absehbar. Die Stadt hat deshalb bereits vor Wochen eine Haushaltssperre verhängt, die unter anderem für freiwillige Leistungen - dazu gehören Freizeitzentrum Sackpfeife und Lahnauenbad - gilt.

Andererseits dagt Bürgermeister Joachim Thiemig: "Wir wissen auch, dass in diesem Sommer viele Familien nicht in Urlaub fahren können." Aus sozialen Gründen halte er es deshalb "für dringend erforderlich, dass wir den Kindern Angebote machen." Das sieht auch der Magistrat so.

Deshalb hat die Stadt nun doch geprüft, ob und wie der Betrieb auf der Sackpfeife und im Lahnauenad unter Corona-Bedingungen möglich wäre. Das Ergebnis: Die Stadt strebt an, das Bad zu öffnen; die Sackpfeife bleibt hingegen dieses Jahr geschlossen.