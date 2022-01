Biedenkopf will für Leitungswasser werben

Trinkwasser aus dem öffentlichen Netz ist eines der am besten kontrollierten Lebensmittel in Deutschland. Es zu nutzen, ist kostengünstiger und umweltfreundlicher als der Kauf von Mineralwasser in Flaschen. Die Stadt Biedenkopf will künftig als Mitglied der Initiative "Blue Community" dafür werben, dass die Menschen vermehrt Leitungswasser trinken. Archivfoto: Imago stock&people