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Sonntag, 17.05.2020 - 20:30
4 min

Biedenkopf will kleine kulturelle Lichtblicke bieten

Kulturreferent Steffen Keiner sucht Wege, um im Herbst wieder eine Lesung und ein Hörtheaterstück möglich zu machen. Auch Projekte mit dem Verein Biedkultur sind im Gespräch.

Susan Abbe: Redakteurin Biedenkopf
Von Susan Abbe
Redakteurin Biedenkopf
Das hr2-Radio-Live-Theater bringt keine klassischen Theaterstücke, sondern Hörspiele auf die Bühne. Die Sprecher und Geräuschemacher könnten somit auf der Bühne sicher den Corona-Mindestabstand einhalten. Im November möchte das Ensemble das Hörspiel "Old Shatterhand unter Kojoten" im Biedenkopfer Bürgerhaus aufführen. Die Stadt Biedenkopf will die Veranstaltung so vorbereiten, dass sich auch das Publikum nicht zu nahe kommt. Foto: Sven-Oliver Schibat/hr2-RadioLiveTheater

Das hr2-Radio-Live-Theater bringt keine klassischen Theaterstücke, sondern Hörspiele auf die Bühne. Die Sprecher und Geräuschemacher könnten somit auf der Bühne sicher den Corona-Mindestabstand einhalten. Im November möchte das Ensemble das Hörspiel "Old Shatterhand unter Kojoten" im Biedenkopfer Bürgerhaus aufführen. Die Stadt Biedenkopf will die Veranstaltung so vorbereiten, dass sich auch das Publikum nicht zu nahe kommt. Foto: Sven-Oliver Schibat/hr2-RadioLiveTheater

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Das hr2-Radio-Live-Theater bringt keine klassischen Theaterstücke, sondern Hörspiele auf die Bühne. Die Sprecher und Geräuschemacher könnten somit auf der Bühne sicher den Corona-Mindestabstand einhalten. Im November möchte das Ensemble das Hörspiel "Old Shatterhand unter Kojoten" im Biedenkopfer Bürgerhaus aufführen. Die Stadt Biedenkopf will die Veranstaltung so vorbereiten, dass sich auch das Publikum nicht zu nahe kommt. Foto: Sven-Oliver Schibat/hr2-RadioLiveTheater

Das hr2-Radio-Live-Theater bringt keine klassischen Theaterstücke, sondern Hörspiele auf die Bühne. Die Sprecher und Geräuschemacher könnten somit auf der Bühne sicher den Corona-Mindestabstand einhalten. Im November möchte das Ensemble das Hörspiel "Old Shatterhand unter Kojoten" im Biedenkopfer Bürgerhaus aufführen. Die Stadt Biedenkopf will die Veranstaltung so vorbereiten, dass sich auch das Publikum nicht zu nahe kommt. Foto: Sven-Oliver Schibat/hr2-RadioLiveTheater

Die Stadt Biedenkopf sucht Wege, damit die geplante Lesung mit Dietrich Faber - trotz der Corona-Pandemie - im Oktober im Rathaussaal stattfinden kann. Archivfoto: Michael Zargarinejad

Die Stadt Biedenkopf sucht Wege, damit die geplante Lesung mit Dietrich Faber - trotz der Corona-Pandemie - im Oktober im Rathaussaal stattfinden kann. Archivfoto: Michael Zargarinejad

Steffen KeinerFoto: Susan Abbe

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