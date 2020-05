Biedenkopf will kleine kulturelle Lichtblicke bieten

Das hr2-Radio-Live-Theater bringt keine klassischen Theaterstücke, sondern Hörspiele auf die Bühne. Die Sprecher und Geräuschemacher könnten somit auf der Bühne sicher den Corona-Mindestabstand einhalten. Im November möchte das Ensemble das Hörspiel "Old Shatterhand unter Kojoten" im Biedenkopfer Bürgerhaus aufführen. Die Stadt Biedenkopf will die Veranstaltung so vorbereiten, dass sich auch das Publikum nicht zu nahe kommt. Foto: Sven-Oliver Schibat/hr2-RadioLiveTheater