Biedenkopfer Bäckerei wehrt sich gegen Rassismus

BIEDENKOPF - "In der vergangenen Woche wurden im gesamten Einzugsgebiet unserer Filialen Flyer mit unseren Sommer-Coupons verteilt", heißt es auf der Facebook-Seite von Schäfers Backstuben . "Wie viele von euch sicherlich bereits gesehen haben, befindet sich auf der Vorderseite unserer Coupons ein Foto von einer unserer Mitarbeiterinnen, die kambodschanische Wurzeln hat."

Das war dem Vernehmen nach Grund genug für einen Unbekannten, den Flyer zurückzuschicken - versehen mit der Aufschrift: "Verkauf deine Backwaren in China! Was soll diese blöde Werbung?"

"In unserer Schäfers Backstuben-Familie arbeiten Kolleg*innen aus rund 30 Nationen. Und das finden wir toll, darauf sind wir stolz", stellt das Unternehmen in dem Facebook-Post klar. "Wir sind ein Team, und in unserem Team sind wir offen – offen für jeden Menschen, egal mit welcher Nationalität!"

Zum Schluss wendet das Team sich direkt an den unbekannten Rücksender: "Was wir allerdings absolut nicht akzeptieren, sind feige Kund*innen, die uns solche Briefe schicken! Schäm dich dafür und denk über dein Verhalten nach! Und wenn du noch immer meinst, dass dein Verhalten richtig war, dann haben wir eine Empfehlung für dich: Kauf deine Backwaren bitte nicht mehr in unseren Filialen!"

Der Post wurde vielfach kommentiert, bekam zahlreiche Likes und wurde mehrere hundertmal geteilt.