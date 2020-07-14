Dienstag, 14.07.2020 - 18:00
3 min
Biedenkopfer Baugenossenschaft will Mietern in der Krise Ängste nehmen
Von Susan Abbe
Redakteurin Biedenkopf
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AUFSICHTSRAT
Die Mitglieder der Gemeinnützigen Baugenossenschaft für den Kreis Biedenkopf haben im Rahmen turnusgemäßer Wahlen Klaus-Dieter Knierim und Stephan Brunner einstimmig für drei weitere Jahre in den Aufsichtsrat gewählt.
Insgesamt gehören dem Aufsichtsrat sieben Mitglieder an.
Im Anschluss an die Mitgliederversammlung hat der Aufsichtsrat getagt und Klaus-Dieter Knierim als Aufsichtsratsvorsitzenden und Werner Reitz als Stellvertreter bestätigt.
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