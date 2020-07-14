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Dienstag, 14.07.2020 - 18:00
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Biedenkopfer Baugenossenschaft will Mietern in der Krise Ängste nehmen

Der Vorstand sieht die Gemeinnützige Baugenossenschaft für den Kreis Biedenkopf im Corona-Jahr wirtschaftlich gut aufgestellt. Mieter, die in finanzielle Schwierigkeiten geraten, sollen sich frühzeitig melden.

Susan Abbe: Redakteurin Biedenkopf
Von Susan Abbe
Redakteurin Biedenkopf
Dach und Fassade hat die Gemeinnützige Baugenossenschaft in der Bahnhofstraße 48 und 50 in Gladenbach saniert. Foto: Michael Tietz

Dach und Fassade hat die Gemeinnützige Baugenossenschaft in der Bahnhofstraße 48 und 50 in Gladenbach saniert. Foto: Michael Tietz

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Dach und Fassade hat die Gemeinnützige Baugenossenschaft in der Bahnhofstraße 48 und 50 in Gladenbach saniert. Foto: Michael Tietz

Dach und Fassade hat die Gemeinnützige Baugenossenschaft in der Bahnhofstraße 48 und 50 in Gladenbach saniert. Foto: Michael Tietz

In Biedenkopf hat die Baugenossenschaft das Gebäude der Seniorenbegegnungsstätte rundumerneuert: Innen wurde modernisiert, außen sind Dach und Fassade neu. Foto: Susan Abbe

In Biedenkopf hat die Baugenossenschaft das Gebäude der Seniorenbegegnungsstätte rundumerneuert: Innen wurde modernisiert, außen sind Dach und Fassade neu. Foto: Susan Abbe

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AUFSICHTSRAT

Die Mitglieder der Gemeinnützigen Baugenossenschaft für den Kreis Biedenkopf haben im Rahmen turnusgemäßer Wahlen Klaus-Dieter Knierim und Stephan Brunner einstimmig für drei weitere Jahre in den Aufsichtsrat gewählt.

Insgesamt gehören dem Aufsichtsrat sieben Mitglieder an.

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung hat der Aufsichtsrat getagt und Klaus-Dieter Knierim als Aufsichtsratsvorsitzenden und Werner Reitz als Stellvertreter bestätigt.

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Biedenkopf Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Marburg-biedenkopf Biedenkopf,-stadt Biedenkopf
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