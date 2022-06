Biedenkopfer Burschen ziehen positives Fazit des Knochentrieschfestes

Das traditionelle Knochentrieschfest hat nichts von seinem Charme verloren. Foto: Thomas Böhle

BIEDENKOPF - Das traditionelle Knochentrieschfest konnte wie so viele Feste aufgrund der Corona-Einschränkungen seit zwei Jahren nicht ausgetragen werden. Nun war es endlich wieder so weit, dass sich Mitglieder von Burschenschaften und Männergesellschaften sowie Wanderer aus den umliegenden Ortschaften zum gemeinsamen Plausch auf dem idyllisch gelegenen Waldplatz in Biedenkopf trafen.

Einen besonderen Auftritt hatten die Fußballer des VfL Biedenkopf, die aufgrund ihres souveränen Aufstiegs eine Planwagenfahrt organisiert und auf dem Waldfest eine längere Pause eingeplant hatten. Bei Livemusik verging der Tag wie im Fluge, denn auch das Wetter spielte trotz unangenehmer Vorhersagen bestens mit, sodass die Burschenreiter und- führer des Grenzgangs 1998 als langjähriger Veranstalter ein positives Fazit ziehen konnten.