Biedenkopfer CDU nominiert Jochen Achenbach

Der 47-Jährige will am 18. September in Biedenkopf zum Bürgermeister gewählt werden. Für seine Kandidatur erhält er 100 Prozent Zustimmung im CDU-Stadtverband.

Von Susan Abbe Redakteurin Biedenkopf