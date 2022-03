Biedenkopfer Dealer aufgeflogen

Ein Biedenkopfer züchtet in seinem Haus Cannabispflanzen und handelt mit weiteren Betäubungsmitteln. Die Polizei hat Beweismaterial sichergestellt und auch Waffen gefunden. Symbolfoto: Oliver Berg/dpa

BIEDENKOPF - Die Marburger Kriminalpolizei hat in einem Haus in Biedenkopf eine professionell aufgebaute und betriebene Marihuana-Plantage, diverse Waffen und weitere Beweismittel sichergestellt. Das teilt die Polizei mit. Kripo und Staatsanwaltschaft beschuldigen den polizeibekannten 38 Jahre alten Biedenkopfer, mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen zu handeln. Ausreichende Haftgründe lägen gegen den Mann noch nicht vor, so die Polizei in ihrer Mitteilung. Am Dienstag, 14. März, vollstreckte die Kripo den von der Staatsanwaltschaft beantragten und vom Gericht erlassenen Durchsuchungsbeschluss.

Die Fahnder fanden auf dem Dachboden des Wohnhauses die Plantage mit insgesamt 23 in voller Blüte stehenden, 1,40 Meter hohen Cannabispflanzen. Weiterhin stellten sie mehrere 100 Gramm bereits geerntetes Marihuana, XTC-Pillen, Cannabissamen sowie Utensilien wie Smartphone, Vakuumiergerät, Verpackungsmaterial, Feinwaage und "szenetypisch" gestückeltes Bargeld sicher. Nicht zurückgeblieben seien zudem ein Baseballschläger, zwei verbotene sogenannte Einhandmesser, ein Butterflymesser, eine Schreckschuss- beziehungsweise Gaswaffe und sieben Schlagringe. Die Kripo entließ den Mann im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen.