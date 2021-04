Biedenkopfer ermöglichen 337 Augen-Operationen

Jetzt teilen:

BIEDENKOPF/BENSHEIM - Die Menschen in Biedenkopf haben im vergangenen Jahr insgesamt 10 121 Euro an die Christoffel-Blindenmission (CBM) gespendet. Mit diesem Geld kann die CBM Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika Augenlicht schenken und 337 Operationen am Grauen Star durchführen.

Denn der Eingriff kostet in den Projekten der CBM durchschnittlich 30 Euro, bei Kindern wegen der benötigten Vollnarkose 125 Euro. Solche Beträge können sich viele Betroffene in Entwicklungsländern nicht leisten, teilt die CBM mit. 99 Spender in Biedenkopf haben die Spendensumme von insgesamt 10121 Euro im vergangenen Jahr aufgebracht.

Weitere Informationen zur Christoffel-Blindenmission und ihren Hilfsprojekten gibt es auf www.cbm.de.