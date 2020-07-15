Mittwoch,
15.07.2020 - 12:00
2 min
Biedenkopfer Ferienspielkinder basteln "Affenfäuste" für Hunde
Wie gut Kinder und Tiere miteinander harmonieren, haben die Biedenkopfer Ferienspielkinder bei einem zweitägigen Workshop mit Katharina Reichel gezeigt.
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