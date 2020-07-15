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Mittwoch, 15.07.2020 - 12:00
2 min

Biedenkopfer Ferienspielkinder basteln "Affenfäuste" für Hunde

Wie gut Kinder und Tiere miteinander harmonieren, haben die Biedenkopfer Ferienspielkinder bei einem zweitägigen Workshop mit Katharina Reichel gezeigt.

Von Sascha Valentin
Katharina Reichel zeigt Noah, wie aus einem Paracord-Seil mit wenigen Handgriffen eine "Affenfaust" entsteht. Foto: Sascha Valentin

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Biedenkopf Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Marburg-biedenkopf Biedenkopf,-stadt Biedenkopf
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